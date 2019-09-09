面板大廠友達高層異動　擬申請美國存託股票下市轉上櫃

（台灣英文新聞/財經組 綜合報導）面板大廠友達今 (9) 日拋出震撼彈，該公司發布重訊表示，擬於美東時間9月9日通知紐約證券交易所，將公司美國存託股票 (ADSs) 自紐約證券交易所 (NYSE) 下市並轉至美國櫃檯買賣市場 (OTC) 交易，且有意在達到條件後辦理註銷註冊，終止在美國證券市場交易。

鉅亨網引述友達稱，採取此做法主要考量兩因素，降低管理成本及籌資管道多元，預計最快10月1日轉至美國 OTC 交易。

《中時》報導，除向紐約證券交易所提出友達ADR下市的申請外，友達光電今(9)日總經理也出現人事異動，此外並實施庫藏股救股價。

報導稱友達今陸續發布重訊，宣布經第9屆第3次董事會決議，通過在有價證券集中交易市場，於每股新台幣5.71元至11.84元之間，買回本公司普通股，預定買回股數為125,000仟股，9月10日開始買回。友達說明，此舉乃是激勵員工及提昇員工向心力，該公司將會買回股份轉讓予員工。

《聯合》報導，友達前次實施庫藏股，要追溯到2002年，如今面臨產業大逆風，友達也繼群創後，相隔17年，再次啟動庫藏股護盤。

友達今(9)日稍早宣布高階人事異動，經董事會決議，由原元太董事長柯富仁接任總經理暨營運長。

中央社報導，柯富仁曾在2000年加入友達技術部門，2013年應元太邀請，擔任元太董事長迄今，柯富仁在昨(8)日辭掉元太董座一職，重返友達接下總經理大位。新人事案自9月10日起生效。

原總經理蔡國新，將轉任集團企業「達運精密」執行長暨總經理一職，達運將借重其多年的管理歷練，與熟稔產業鏈的影響力，開拓事業版圖與夥伴關係。

而根據《自由》9日報導，全球電子書大廠元太科技董事長柯富仁請辭，重回友達。元太董事會則決議由總經理李政昊代理董事長，李政昊為永豐餘集團創辦人何壽川女婿，女婿接棒傳承意味濃厚。

報導引述元太今發出新聞稿指出，董事會感謝柯富仁博士完成階段性任務，並推選總經理李政昊出任元太科技代理董事長。

元太指出，李政昊從2010年起即擔任中國揚州川奇光電董事長，帶領電子紙模組廠的擴廠，不斷提升模組廠之良率和效率，近年還全面提升全廠自動化暨全方位AI智慧製造，轉型爲具有從研發設計到智慧製造一條龍服務的高新電子紙研發和製造基地。