台北凱撒 Checkers品嚐台式海味

秋季正值享用肥美海鮮的大好時機，城市裡的饕客總愛在此時不辭辛勞的花費1~2小時的車程前往各地港口的漁市海鮮餐廳，純樸的氛圍加上尚青ㄟ海味料理，讓人趨之若鶩。想要大啖漁港新鮮直送的肥美海鮮、又想要享受漁市親切純樸的熱情，不再需要舟車勞頓，位於捷運台北車站正對面的台北凱撒大飯店Checkers自助餐廳，首度於9~10月晚餐時段推出秋節限定的漁市料理，活動期間限時優惠69折起，平日與周日晚餐每位只要680+10%元，連價格都充滿人情味！

台北凱撒大飯店Checkers自助餐廳使用每日新鮮直送的海鮮，主廚呼應其「漁市場料理」的特色，呈現道地的台式海味與人情味，令人身心嚮往。滋味鮮美的「小卷米粉」：使用埔里特有的『粗米粉』，口感滑順Q彈、不軟爛，以嚼勁又鮮甜的小卷，搭配充滿海味的甘醇湯頭，嘴中蔓延純樸清爽的滋味；必吃的「鮮嫩清蒸魚」，提供2~3款魚種，需視當日漁家捕撈上岸的現貨而定，清蒸後淋上用破布子、鳳梨與冬瓜特調的甘甜醬汁，就能品嚐到新嫩細緻的美味。其他還有「白酒塔香淡菜」、「避風塘炒蟹」、「南瓜海鮮濃湯」「起司鮮蝦壽司」…等，大啖海鮮料理之際若能小酌一下更對味，Checkers貼心提供多款啤酒與紅白酒暢飲！點心坊更加碼在餐檯上推出秋季限定的「焙茶栗子捲」與「栗子塔」，讓大家飽餐後畫下甜美的句點。

台北凱撒大飯店內3F的王朝餐廳亦在此時同步推出「海味秋餚」，主廚私房演繹四道創新台版海鮮風味料理，譜出蘊涵秋氣的肥美鮮甜，邀賓客細細品嚐寶島香韻精隨。老饕必吃的「蟹粉百花鑲青花菜」，手工取出蟹黃及蟹肉，再以特製手法將花枝漿與蝦肉包裹青花菜，入口鮮味彈牙、蟹味濃郁多汁。征服千萬吃貨的「大亨沙拉蝦球」，霸氣的將整隻大蝦覆上輕薄粉漿後高溫油炸，再檸檬汁調味沙拉醬、讓蝦子吸收兩者味道，完美呈現蝦肉的香甜Ｑ彈，創意搭配主廚沙拉口感更清新！嗆辣十足的「八寶噴香嗆辣蝦」：以花椒粒、干辣椒與多種香料拌炒出香氣，再加入新鮮大白蝦、鍋巴，美味的秘訣在主廚特製的醬料中，辣得有層次、有深度，嗜辣者不容錯過。讓人回味無窮的「海皇一品煲」則以澎湃新鮮的頂級海鮮料為主角，干貝、蝦球、花枝、海參..等，搭配師傅的功藝火侯煨煮出這道風味濃郁、鮮味十足的極品料理，還有加入蛋豆腐吸飽了海鮮精華湯汁後的絕妙滋味讓人驚豔。9~10月活動期間於王朝餐廳消費滿3,000即贈「蟹粉百花鑲青花菜」或「大亨沙拉蝦球」(價值為420元，限下次使用)。