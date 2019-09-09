高鐵延伸屏東可望成真？！ 傳蘇貞昌明天正式宣布

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 高鐵延伸屏東有望成真？！行政院長蘇貞昌明(10)日預計視察屏東交通建設，據悉將正式宣布高鐵南延。

《自由》報導，行政院今(9)日晚證實，院長蘇貞昌明天將到屏東，親自宣布高鐵將自左營延伸至屏東。蘇貞昌明天到屏東視察的地點位於台鐵六塊厝車站南側，並透露將宣布重大交通建設。該處正是過去高鐵延伸屏東規劃的設站地點之一。

《聯合》則引述政院人士證實，蘇貞昌明天將會宣布高鐵南延的「決心」，但因為目前可能的路線有4條，還是會交由交通部協調，屏東市政府、高雄市政府都要有共識。

報導稱，據了解，預計會以左營方案勝出，因六塊厝經評估後是很合適的站點，終點站、車廠都可以含括在內，且相較其他三個方案來說拆遷戶較少，經費部分預計4、500億花8年到10年攤抵，但仍需經過專業評估後才會執行。

中央社報導稱，行政院長蘇貞昌明天將視察屏東，預料將宣布重大交通建設，「包括高鐵將南延到屏東，以西部高鐵加上東部快鐵建設，完成環島快速鐵路網」。

根據鐵道局規劃，高鐵南延到屏東有4條路線列入考慮，有2條是分別從燕巢及左營延伸，都採高架建設；另2條路線則會經過高雄市區再延伸，高雄方案是地下化，從高鐵左營站沿台鐵旁的路廊，先往南再往東延伸到屏東六塊厝；小港潮州方案採高架，從高鐵左營站往南先到小港機場，再往東到屏東潮州。