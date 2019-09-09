根據台灣證券交易所統計，上週（2019/9/2~2019/9/6）外資在集中市場總買進金額為1,602.68億元，總賣出金額為1,301.34億元，買超為301.34億元，另統計自2019年年初至9月6日止，外資總買進金額為5兆2,339.75億元，總賣出金額為5兆2,854.95億元，累計賣超為515.20億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為13兆1,652.23億元新台幣，占全體上市股票市值的40.60%，較8月30日的12兆9,096.51億元新台幣，增加2,555.72億元。

就個股比較部分：

上週外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為：

第一名：中環：買進124,480千股，賣出25,149千股，買超99,331千股。

第二名：新光金：買進116,540千股，賣出43,951千股，買超72,589千股。

第三名：群創：買進123,087千股，賣出77,323千股，買超45,764千股。

上週外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為：

第一名：友達：買進57,573千股，賣出93,774千股，賣超36,201千股。

第二名：中鋼：買進22,342千股，賣出38,066千股，賣超15,724千股。

第三名：臺企銀：買進13,761千股，賣出25,110千股，賣超11,349千股。