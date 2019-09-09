染麻疹被誤診成過敏和中暑　北部男就醫4次才確診

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）疾管署今（9）日公布新增1例國內感染麻疹病例，為北部30多歲男性，陸續出現燥熱、疲倦、全身無力及喉嚨痛等症狀，於就醫第4次才確診感染麻疹。疾管署表示，成人多因有接種疫苗或曾經感染體內有抗體，再次感染麻疹時，症狀通常很輕微或不典型，因此呼籲醫師要提高警覺，民眾就醫時也可告知相關接觸史。

疾管署表示，該個案近期無出國史，因陸續出現燥熱、疲倦、全身無力及喉嚨痛等症狀，分別於8月31日及9月2日就醫，但先後被診斷為中暑及感冒。9月4日出現發燒、出疹症狀後，於當天及隔天分別至診所與醫院就醫，大醫院醫師診察時因個案有前述症狀且出現結膜炎而通報麻疹，經檢驗於8日確診；目前個案居家隔離中，感染源待釐清。

（圖／疾管署提供。）

由於個案發病前後曾有數家餐廳及小吃店活動史，提醒曾於附表時段出入相關店家的民眾，請自主健康管理18天，如有發燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽、紅疹等疑似症狀，請儘速與衛生單位聯繫，由其安排戴口罩就醫並告知接觸史，以降低病毒傳播風險。

中央社引述疾管署副署長羅一鈞說法，麻疹症狀包含發燒、咳嗽、流鼻水、出疹、結膜炎，容易和其他疾病混淆，增加診斷困難度，尤其因成人多有接種疫苗或曾經感染有抗體，若再次感染麻疹，症狀通常不典型或很輕微，可能被輕忽。建議醫師要提高警覺，民眾就醫時也可告知相關接觸史。