新北確保學力品質大作戰 總獎勵金高達600萬元

每年國中教育會考是評估學生學習、教師教學及學校整體課程實施情形的重要指標，尤其是未達基礎能力等級(待加強學生)的比率，「成就每一個孩子」，達到基本學力品質更是重要的目標。今年新北特別推動「新北學力UP支持計畫」，祭出高額獎勵金，鼓勵親、師、生一起為提升學力品質努力。
新北市持續深耕提升國中學生的學力品質，由104至107年國中教育會考成績顯示，新北市學生在國文、數學、社會與自然科的待加強比例幾乎逐年降低，並低於全國平均，108年英語待加強比例降至近30%，數學待加強比例降至近27%，顯示減C成效。
今年更進一步整合新課綱課程計畫、素養導向教學、標準本位評量、教育部學習扶助(原補救教學)及差異化教學等方案，協助提升學生的學力，特別推動「新北學力UP支持計畫」，祭出總獎勵金高達600萬元，獎勵金可用於購置學校設備及提供教師國內外參訪、研究發展及添購教材等，就是要鼓勵學校、教師、學生及家長，一起為提升學力品質總動員。
「新北學力UP支持計畫」是讓學校因應不同地區、特色及親、師、生的需求，透過校內課程發展委員會及領域教學研究會，打造屬於自己的「減C作戰策略」，同時更引進香港優質學校改進計畫(QSIP)的精神，網羅學習扶助、精進教學、試題分析專家學者及教育實務工作者等，共同組成專家諮詢團，透過工作坊及到校實境觀察，協助學校精準診斷學力問題，並提出具體有效能的教學及增能策略。
新北市為展現持續確保學力品質的決心，已於開學前辦理全市國中校長研習，請校長們親自上機操作學習扶助科技化評量系統，並邀請減C成效顯著的學校進行分享，例如安溪國中3年來推動英語與數學分組教學試辦計畫，數學科待加強比率從107年45.68%減至108年33.68%。
土城國中推動「保你達B」計畫，參與學生中50%皆減C成功；佳林國中秉持「差異化教學是教育」的理念，關懷弱勢學生的學習需求，積極開設課中及課後學習扶助班，達成精緻教育的願景，英、數2科待加強比率也逐年降低。
新北市回歸教育的原點，重視孩子學到了甚麼?基本學力品質是多元適性的基礎，行遍天下的利器，新北繼續秉持「愛、健康與競爭力」的教育理念，用愛心不放棄每個孩子，以有效能的學習策略，打造孩子的健康學習情境，提升面對未來的競爭力。