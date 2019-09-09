新北確保學力品質大作戰 總獎勵金高達600萬元

每年國中教育會考是評估學生學習、 教師教學及學校整體課程實施情形的重要指標， 尤其是未達基礎能力等級(待加強學生)的比率，「成就每一個孩子 」，達到基本學力品質更是重要的目標。今年新北特別推動「新北學 力UP支持計畫」，祭出高額獎勵金，鼓勵親、師、 生一起為提升學力品質努力。

新北市持續深耕提升國中學生的學力品質， 由104至107年國中教育會考成績顯示，新北市學生在國文、 數學、社會與自然科的待加強比例幾乎逐年降低，並低於全國平均， 108年英語待加強比例降至近30%， 數學待加強比例降至近27%，顯示減C成效。

今年更進一步整合新課綱課程計畫、素養導向教學、標準本位評量、 教育部學習扶助(原補救教學)及差異化教學等方案， 協助提升學生的學力，特別推動「新北學力UP支持計畫」， 祭出總獎勵金高達600萬元， 獎勵金可用於購置學校設備及提供教師國內外參訪、 研究發展及添購教材等，就是要鼓勵學校、教師、學生及家長， 一起為提升學力品質總動員。

「新北學力UP支持計畫」是讓學校因應不同地區、特色及親、 師、生的需求，透過校內課程發展委員會及領域教學研究會， 打造屬於自己的「減C作戰策略」， 同時更引進香港優質學校改進計畫(QSIP)的精神， 網羅學習扶助、精進教學、試題分析專家學者及教育實務工作者等， 共同組成專家諮詢團，透過工作坊及到校實境觀察， 協助學校精準診斷學力問題，並提出具體有效能的教學及增能策略。

新北市為展現持續確保學力品質的決心， 已於開學前辦理全市國中校長研習， 請校長們親自上機操作學習扶助科技化評量系統， 並邀請減C成效顯著的學校進行分享， 例如安溪國中3年來推動英語與數學分組教學試辦計畫， 數學科待加強比率從107年45.68%減至108年33. 68%。

土城國中推動「保你達B」計畫，參與學生中50% 皆減C成功；佳林國中秉持「差異化教學是教育」的理念， 關懷弱勢學生的學習需求，積極開設課中及課後學習扶助班， 達成精緻教育的願景，英、數2科待加強比率也逐年降低。

新北市回歸教育的原點，重視孩子學到了甚麼? 基本學力品質是多元適性的基礎，行遍天下的利器，新北繼續秉持「 愛、健康與競爭力」的教育理念，用愛心不放棄每個孩子， 以有效能的學習策略，打造孩子的健康學習情境， 提升面對未來的競爭力。