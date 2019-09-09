石門優質農產品 9/10-9/11在板橋農會活力超市前廣場買的到

來自全台最北端、 座山望海之地的石門區農會即將帶著在地的農特產品，於9月10日 、11日上午10點至下午5點在板橋區農會舉辦展售活動， 現場販售石門在地小農種植的有機蔬菜、甘藷、山藥、 茶葉以及石農肉粽等農特產品， 平時少有機會前往石門的市民朋友們可以把握這兩天機會， 前往選購來自石門的特色農產品喔！

石門區以茶葉和肉粽聞名， 在新北市政府農業局及石門區農會的輔導下，原先人口老化、 人力外流的農村也逐漸開始有青農、新農返鄉從農。32歲的謝宜良 是石門區草里製茶廠第4代傳承人，原本在科技公司當電子新貴，4 年前返鄉跟著外公與父親學習傳統製茶技術， 秉持做茶要有三心的信念─「用心、耐心、愛心」 做出有傳統味的好茶。

新農民趙文賢在2000年放棄原本從事的室 內設計的事業，回到石門投入有機農業， 現在復耕祖先留下來的良田，生產多樣有機蔬果，還有邵章奇原本在 對岸發展，幾年前返國選擇在石門阿里磅地區從事有機茶葉種植， 成立了香氛花園有機生態茶園。

市府近年來致力推動有機農業生產， 輔導在地青農及農友有機及友善耕種，隨著越來越多夥伴一同回到石 門，我們也見證到了豐碩的成果，此次在板橋區農會辦理農產品展售 會，希望能讓更多民眾認識石門的優質農特產品。

農業局長李玟表示，農村人口快速流失、居民老化、 多數農家後繼無人是當今農業備受關心的課題，而每位返鄉的青農、 新農不但能復耕良田，也為農村種下永續經營發展的希望。9月10 日、11日邀請大小朋友前往位於板橋區農會的展售會認識石門在地 農特產，也以實際行動為這些青農及新農支持打氣。