中華電信e化帳單e舉樹得好禮送給您

e來e往繳費真輕鬆

您還在辛苦排隊繳交電信費嗎？中華電信提供的e化帳單服務，線上收帳單、立即繳費，讓您繳費簡單又便利!

e化帳單 年終新、舊客戶大方贈禮

即日起至108年11月30日止，凡電子帳單、簡訊帳單或中華電信以簡訊、語音通知轉帳代繳「繳費結果」之新、舊消費性客戶，皆享有抽獎活動參加資格! 有機會得到：日立33L水蒸氣烘烤微波爐、BALMUDA空氣清淨機、任天堂Switch 主機或Hami Point 點數等多項好禮。詳細抽獎活動請參考網址https://event.hamipoint.cht.com.tw/ebill2019/

e舉樹得 環境更潔淨

中華電信支持環境保護，提供電子信箱、簡訊或語音傳送的無紙化帳單服務，客戶可隨時隨地登入本公司電子帳單網站或網路客服中心(https://123.cht.com.tw/)查閱帳單內容並繳費，也可以下載中華電信APP查閱詳細的帳單內容後線上繳費，資訊取得方便又即時。客戶也可申辦轉帳代繳，本公司將於金融機構/中華郵政扣款後主動以簡訊/語音將繳費結果通知您。小小的改變友善環境的一大步，讓我們共同攜手以無紙化帳單愛護我們居住的環境，e舉樹得，環境更潔淨。

心動不如馬上行動，歡迎以市內電話撥打123或以手機撥打800客服專線，或至中華電信各門市申辦電子帳單、簡訊帳單等e化帳單服務，我們將竭誠為您服務。