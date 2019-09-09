中秋博狀元餅體驗金門習俗 一整年好運就靠這裡

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）源自於金門的「中秋博狀元餅」，是閩南的傳統民俗遊戲。新北市立圖書館永和分館特別在中秋前夕舉辦這個少見的復古民俗活動，吸引上百位民眾參與，現場體驗老祖宗們留傳下來的趣味競賽，提前歡度不一樣的中秋佳節。

永和分館主任李佳雲表示，「博餅」就是擲骰子遊戲，擲到的彩品是餅，以前金門地瘠人貧，家家戶戶都希望靠著科舉及第來謀取功名，為讓地方居民熟悉科舉制度，因此6個骰子分別代表科舉中狀元、榜眼、探花、進士、舉人、秀才6個階級，參賽者必須經過「鄉試、會試、殿試」3個關卡，結果依科舉6科依序排名，並以6種餅分別代表不同身份。

永和為金門人在新北市的主要聚居地之一，永和分館因此特別透過中秋應景的傳統趣味遊戲，搭配主題書展，讓民眾可以體驗多元文化，了解更多中秋節的民俗典故。

越南媽媽陶氏兒容則教小朋友手作燈籠，體驗越南過中秋節的方式及文化。

陶氏兒容說，越南的中秋節同時也是兒童節，中秋節著名的神話傳說「嫦娥奔月」，在越南則是「阿貴飛月」，越南中秋節主要活動是讓小朋友提燈籠，用來紀念阿貴飛月。

因此她特別和先生、女兒，全家人一起到圖書館和親子手做燈籠，希望讓大家認識越南的文化與傳統節慶習俗。