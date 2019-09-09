〈時評〉政治變色龍柯文哲

台灣市長柯文哲的臉書，最近掀起一陣退讚潮。這除了他近來的言行舉止，受到外界高度質疑外，最主要他像政治變色龍一樣，外界已經快看不清他實際的色彩。而最令柯粉失望的是，他從原本政治素人的快言快語，如今已經政客一樣，經常和其他人在大打泥巴戰。

柯文哲臉書上按讚的粉絲、跟隨者數目，曾經在政治人物裡獨占鰲頭。不過，他日前退潮人數急增，日前已經跌破200萬人，而且人數還在持續下滑。

這個現象大約從柯文哲宣布組黨開始浮現，由於一些支持者的反彈，甚至有人在網路上製作影片，教導民眾如何退讚，以表達對柯文哲的不滿。有人刻意推波助瀾外，其實真正關鍵仍是在柯文哲自己，沒有查覺到這個趨勢，甚至變本加厲，爆發與旺中集團的關係，以及諷刺總統府秘書長陳菊身材等失言風波。

柯文哲出道時，是以醫師身分串連起白色聯盟。當時為了對抗國民黨市長候選人，柯文哲獲得不少本土、泛綠人士的支持，所以在政治光譜的定位上，一直是被歸為中間偏綠。不過，當他說出兩岸一家親等言論時，又被泛綠視為偏向藍營。

前陣子，柯文哲還口口聲聲說，他還是綠營的，很討厭外省人。只不過，他的行動卻是找爭取國民黨總統失利的郭台銘、王金平合作。一下子藍、一下子綠，幾乎就是政治變色龍。想要一下子吸引泛綠、一下子吸引泛藍，已經沒人知道他的政治色彩。

但這還不是最重要的，柯文哲四年前能夠崛起，是因為他的率真，沒有政治人物言語的取巧算計，也不像其他政治人物對多數要表態的事情，都採取模稜兩可的策略，所以大家願意去挺這位非典型的政治人物。

如今，柯文哲發言完全失去那股質樸，而是像所有的政治人物一樣，不斷地消費一些事件，想要嘩眾取寵，甚至從互丟泥巴到互揭瘡疤。昨天才說郭柯配，不到一天又馬上否認。而且，柯文哲對諸多事情的評論，已經不像一位市長，反而比較像是一位名嘴。

這樣的柯文哲，如今會讓粉絲失望，退讚求去、不想再看他的訊息，也只是剛好而已。但柯文哲若是忽視這些昔日支持者的心情，恐怕柯文哲成也臉書、敗也臉書。