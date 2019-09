暖心！男孩手繪大學T被嘲 大學霸氣力挺採用設計

(台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導)美國一名男孩為了參加「大學顏色日」,自製一件田納西州T恤參加,卻被同學嘲笑。他的老師將他自製T恤的事情貼上臉書,田納西大學得知後,寄了一大箱學校的周邊商品給男孩,還採用他的設計,做成官方T恤。

來自佛羅里達州阿爾塔蒙特小學(Altamonte Elementary School )的男孩,想參加學校舉辦的「大學顏色日(College Colors Day)」,苦於手上沒有田納西大學的紀念服飾,他大發巧思,在白紙上寫了大學的縮寫「UT」與校徽,將紙釘在衣服上。

當男孩穿著自製T恤參加活動時,被幾個同桌的女孩們嘲笑,他因此相當難過。他的老師羅倫(Laura Snyder)知道此事後,想買一件田納西大學的大學T鼓勵男孩。

她將此事貼上臉書,詢問是否有人能夠幫忙。

沒想到她的貼文在臉書上意外爆紅,田納西大學得知此事,寄了包括學校專屬衣服及周邊商品給男孩,裝了滿滿一箱。男孩收到禮物,驕傲地穿戴上球衣及帽子。

田納西大學更送上另一份大禮,他們採用男孩的設計圖樣,製作新的大學T,並將收益全部用於反霸凌的活動上。

他的老師羅倫(Laura Snyder)將此事告知男孩,他簡直不敢相信。羅倫表示,「我可以感覺他更有自信了。」

男孩的母親寫了封信表達感謝,她感謝老師及校方的關心,她的兒子會永遠記住這一刻,他也等不及要看看衣服成品了!

田納西州大學採用男孩設計圖樣,推出新版大學T

Share in a Florida elementary student's Volunteer pride by wearing his design on your shirt too! Pre-order today for a late September expected delivery. A portion of proceeds from every shirt sold will be donated to @STOMPOutBullyng .https://t.co/NdnTtYREFL pic.twitter.com/OeTZvgC09Y