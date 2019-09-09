暖心！男孩手繪大學T被嘲 大學霸氣力挺採用設計

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）美國一名男孩為了參加「大學顏色日」，自製一件田納西州T恤參加，卻被同學嘲笑。他的老師將他自製T恤的事情貼上臉書，田納西大學得知後，寄了一大箱學校的周邊商品給男孩，還採用他的設計，做成官方T恤。

來自佛羅里達州阿爾塔蒙特小學（Altamonte Elementary School ）的男孩，想參加學校舉辦的「大學顏色日（College Colors Day）」，苦於手上沒有田納西大學的紀念服飾，他大發巧思，在白紙上寫了大學的縮寫「UT」與校徽，將紙釘在衣服上。

當男孩穿著自製T恤參加活動時，被幾個同桌的女孩們嘲笑，他因此相當難過。他的老師羅倫（Laura Snyder）知道此事後，想買一件田納西大學的大學T鼓勵男孩。

她將此事貼上臉書，詢問是否有人能夠幫忙。

沒想到她的貼文在臉書上意外爆紅，田納西大學得知此事，寄了包括學校專屬衣服及周邊商品給男孩，裝了滿滿一箱。男孩收到禮物，驕傲地穿戴上球衣及帽子。

田納西大學更送上另一份大禮，他們採用男孩的設計圖樣，製作新的大學T，並將收益全部用於反霸凌的活動上。

他的老師羅倫（Laura Snyder）將此事告知男孩，他簡直不敢相信。羅倫表示，「我可以感覺他更有自信了。」

男孩的母親寫了封信表達感謝，她感謝老師及校方的關心，她的兒子會永遠記住這一刻，他也等不及要看看衣服成品了！

田納西州大學採用男孩設計圖樣，推出新版大學T