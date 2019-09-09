〈時評〉台股淪為外資最佳提款機？

金管會日前公布最新外資統計，單單8月淨匯出64.868億美元（約新台幣2,029億元），創8年以來單月最大匯出金額，金管會認為受8月上市櫃公司發放現金股利所致。果真如此，那政府要有心理準備？受到台積電在今年率先採取一年多次配息政策後，截至目前已有多達36家公司宣布跟進，往後外資淨匯出爆量情況勢將大增，台股是否會淪為外資的最佳提款機，值得政府深入了解。

今年上市櫃公司發放現金股利共新台幣1.42兆元，以外資占台股38.5%估算，外資今年拿到約5,467億元股息。金管會認為，外資領了股息後，大部分資金仍留在台繼續投資，尤其台股前8月上漲9.16%，與日股3.45%、新加坡1.23%，港股下跌0.47%、韓股跌3.59%相比，台股表現相對好，外資匯出為季節性匯出，無須擔憂。但為何外資領了現金股利後不留下來繼續投資，卻選擇大筆匯出呢？

台積電今年6月24日除息交易，每股配發8元現金股利，總計配發2,074億元現金股利，除息前最後交易日外資持股達77.08%。外資單從台積電領走現金股息就高達1,598餘億元，占外資今年從台股拿到現金股利總額的29.2%，即單台積電就貢獻近3成。最主要就是台積電幾乎年年完成填息，累積歷年下來的報酬率十分可觀。

台積電近期股價高點來到每股265元，較6月除息參考價240元高，今年不僅股價又順利填息外，持股者還賺不少股價上漲差價利潤。台積電今年還有2次除息交易，分別在9月19日及12月19日，每股將配發2元及2.5元現金股利，預估屆時又將是市場焦點，而台積電外資持股近8成，高額現金股利動態料又是熱門話題。

經濟部近日審查台商回流申請案，才剛通過台灣櫻花、泰豐輪胎、台橡、系統電子、博大科技及麗瑞嘉等6家台商投資85億元。目前已有129家廠商回台投資，累計金額達5,767億元，經濟部官員甚至預估到本月中旬可望突破6,000億元。政府各部門今年在多方努下，共吸引百餘家台商回台，但8月外資就匯出2,000多億元資金，也就是說短短1個月內又流失約1/3資金。

現金股利發放也許是外資淨匯出大增因素之一 ，中央銀行規定外資領現金股利，若非再投資就要匯出去、不得停泊台灣，以免造成新台幣匯價升值波動。但最近幾年8月淨匯出金額也無此大量？針對外界質疑，金管會再次解釋，美國公債殖利率變化也會讓亞洲市場受到影響，代表美國投資者對經濟前景擔憂，因此從新興市場中將資金抽走。

金管會解釋或有其道理，但新版公司法去年11月1日開始實施，放寬企業每年分配現金股利方式，得改為每季或半年分配。台積電已率先響應政策實施每季配發股利，對台股實際影響好壞勢將逐漸顯現。也許金管會得未雨綢繆，提早進行深入的檢討及因應，以免讓台股淪為外資的提款機。