【更新】法西颱風重創日本　成田機場聯外交通中斷如「陸上孤島」

更新時間: 2019-09-09 17:06

日本關東逾93萬戶停電 311大地震後最大規模

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）日本東京電力公司今(9)日宣布，受颱風法西影響，一度造成93萬4900戶停電，其中千葉縣占整體約7成，逾93萬家戶停電。這也是東電負責輸配電區域，繼2011年311大地震後的最大規模。

中央社引述日本產經新聞報導，法西颱風於日本當地時間凌晨5點前從千葉市附近登陸，到上午11時30分，東電輸配電區域中仍有85萬8800個家戶停電。除了櫪木縣及東京都的部分地區外，多數地區都能在今天恢復供電。

但千葉縣南部、神奈川縣南部及茨城縣東伊豆區域，能不能在今天復電仍是未知數。

另一方面，日本放送協會（NHK）報導，今下午位於千葉縣市原市的全日本最大規模水上太陽能板突然失火冒出黑煙，消防單位接獲通報後趕往現場。據研判，這起火災可能是因為法西帶來強風，造成太陽能板發熱進而燃燒。

由於火勢延燒，目前消防單位仍持續滅火，消防人員表示，燃燒的太陽能板數目約50枚，所幸未傳出人員受傷。

首次發稿: 2019-09-09 16:18

法西颱風重創日本 成田機場聯外交通中斷如「陸上孤島」

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）颱風法西侵襲日本關東地方，千葉縣首當其衝，成田機場聯外交通目前中斷，電車、巴士與計程車都無法進出，造成大批旅客滯留機場，有旅客嘆成田機場已成陸上孤島。

中央社9日報導，今年第15號颱風「法西」以日本關東史上最強等級颱風之姿侵襲關東地方，造成至少1死41傷災情。

日本放送協會（NHK）引述JR東日本公司表示，受到颱風影響，往來成田機場到新宿跟橫濱的快車成田Express，今天一整天都停駛。

JR成田線與總武快速線等路線，及京成電鐵公司營運往來成田機場的路線，目前也都停駛，何時能復駛仍難預料。

截至日本時間下午2時止(台灣下午1時止)，成田機場聯外交通仍處於中斷狀態。

受到法西侵襲影響，位於千葉縣的成田機場聯外交通也受阻，前往東京都內的鐵道與巴士都無法行駛，很多抵達成田機場的旅客出不了機場，現場相當混亂。

航班異動與交通狀況可查閱 成田機場官網超連結

成田機場在法西過境後的上午9時起，依序恢復兩條跑道起降，不少航班接續降落。

不過，要前往東京都等地的JR列車及京成電鐵公司的列車，受到鐵軌旁樹木傾倒影響，一直無法行駛，加上高速公路有部分區間目前停止通行，高速巴士也無法上路，造成許多旅客被迫困在機場內。

機場外計程車搭乘處有50多位旅客在排隊等待上車，但工作人員跟這些旅客說，這樣一直等待，計程車也不會來，讓很多旅客臉上浮現疲憊又無奈的表情。

跟朋友剛從歐洲旅遊返回日本的21歲女大學生說，電車跟巴士都不能坐，令人感到困擾，連搭機時都因為颱風搖晃不已，「真想早點回到家」。

等待搭計程車的30多歲男性上班族說，想要回到東京家中可能還要再等上一小時以上，身體疲憊不堪，「這裡是陸上孤島」。

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