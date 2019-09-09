台灣印尼測繪高峰論壇 陳建仁：擴大雙邊測繪合作促發展

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）副總統陳建仁今（9）日上午出席「第一屆臺灣印尼測繪高峰論壇」時表示，臺灣長期深耕空間測繪技術發展，已累積豐富的執行經驗與技術實力；透過國際測繪交流合作，可實質擴大臺灣及印尼雙邊合作關係、強化人才鏈結，並進一步促進雙邊測繪事務發展。

副總統陳建仁致詞時表示，非常高興受邀出席「第一屆臺灣印尼測繪高峰論壇」，他代表蔡總統向大家表達歡迎之意，「特別是來自印尼的朋友，歡迎你們來到臺灣」!

陳建仁指出，東南亞為目前全球經濟成長最快速的區域，與臺灣的關係十分密切，2015年東協經濟共同體（AEC）成立後，區域間的合作與交流更加緊密。

陳建仁認為，印尼不僅為東協創建國家之一，而且擁有最多人口，地理位置更具有區域戰略的重要地位，尤其印尼近年來積極提升國家基礎建設、經濟發展快速，在亞太地區中表現相當亮眼，印尼的國際競爭力也逐年躍升。

陳建仁表示，臺灣長期深耕於空間測繪技術的發展，已累積相當豐富的執行經驗與技術實力，面對當前科技創新與共享的新趨勢，我國測繪領域的產官學界非常願意分享相關技術與成果，並與東協國家的夥伴們共同來交流。

他也特別感謝內政部近年來積極推動國際測繪交流合作，在2017年完成臺灣印尼《大地測量及空間資訊測繪合作協定》簽署，為臺灣首次簽署跨國測繪合作協定奠定重要的里程碑。

陳建仁說，本次「臺灣印尼測繪高峰論壇」除了促成雙邊指標性的測繪產業協會代表簽署合作備忘錄外，「中華測繪聯合會」及「印尼測量師協會」也都是雙邊測繪領域最具影響力的指標團體，向來積極參與區域與國際測繪事務，藉由本次合作備忘錄，將實質擴大雙邊的合作關係，促進測繪業務交流，強化人才鏈結，並進一步促進雙邊測繪事務的發展。