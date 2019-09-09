港警「濫權」烏龍被關一夜　黃之鋒9日獲准前往德國

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）因為保釋文件鬧烏龍被關一夜，民主派政黨「香港眾志」祕書長黃之鋒今天(9日)上午獲得法庭釋放，並批准他可以前往德國、美國。

中央社報導，黃之鋒昨(8)日在香港機場欲前往德國時遭到拘捕，理由是「違反保釋條件」。

黃之鋒上午獲釋後在臉書發文表示，出訪德國和美國前夕，他昨(8)日在機場被截停逮捕，扣在臭格（警署拘留所）通宵，整件事很荒誕。

黃之鋒說，警方認為他違反保釋條件，「有潛逃風險」，所以將他通宵扣查。不准離境之餘，還限制他的人身自由。他認為這已經是濫權，難以接受。

他表示自己被拘捕時心急如焚，所幸現已恢復人身自由，只希望可盡快展開柏林訪問行程，感謝大家關心。

黃之鋒因參與6月21日包圍警察總部，被香港警方以涉嫌「煽惑他人參與未經批准的集結」、「組織未經批准的集結」及「明知而參與未經批准的集結」在8月30日拘捕。

當天，黃之鋒獲准以港幣一萬元保釋，裁判官批准他9月8日至22日到德國柏林發表演說後，再到美國紐約接受雜誌訪問，但法庭文件卻誤植他的離境日期為9月12日，黃之鋒昨天因此遭到扣押。

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香港媒體報導，黃之鋒上午被押至東區裁判法院提訊。負責上月底提堂聆訊的裁判官錢禮，確認保釋條件的文件上批准黃之鋒離港的日期跟早前申請不符，批准他自今(9)日起至23日可以離境，此段期間豁免到警署報到，其餘保釋條件不變。

黃之鋒今天po文還提到，上機前收到一張字條，他會好好記住，「光復香港，時代革命！」

至於訪德行程，他會前往德國國會發表演說，並與外交部及跨黨派議員交流，除了敦促他們支持香港實現民主選舉，亦會提出以下訴求：

一、延遲與中國及港方的貿易談判，直至人權問題納入談判議程

二、停止發售和出口武器予香港黑警

三、研究推動德國版《香港人權民主法》的可能

四、檢視現行簽證、移民與庇護安排，照顧赴德港人