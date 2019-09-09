連生10個兒子創紀錄 「她」出生時全家都沸騰了

（台灣英文新聞/ 國際組 綜合報導）英國一對夫妻結婚15年內，陸續生下10個男孩，還突破國內記錄。妻子表示自己在得知孩子性別的時候非常驚喜，感覺整個家庭都完整了。

《太陽報》報導，住在蘇格蘭的大衛(David Brett)和妻子亞莉克西斯(Alexis Brett)與他們的10個孩子住在蘇格蘭羅斯郡(Ross-shire)，10個孩子的年紀介於17歲到2歲之間，而且都是男孩。

去年耶誕節亞莉克西斯發現自己又懷孕了，過去他們總是等待孩子出生才得知孩子的性別，但是亞莉克西斯這次決定提前確認孩子的性別。

亞莉克西斯表示自己受到通知信的時候太緊張，最後只能由16歲兒子哈里森代為揭曉。在她得知懷的是個女孩時，簡直又驚又喜，女嬰於8月27日降生，他們將她取名為「卡麥隆（Cameron）」。

爸爸大衛表示，這是他們的第一個女兒，她的哥哥們對此很興奮，不僅在她睡覺時輕手輕腳，避免吵醒她，還自告奮勇的幫忙餵奶等。

亞莉克西斯表示，自從女兒的到來，家裡開始添購小女孩的用品，包括粉紅色絲帶及大白色貓咪玩偶，在一大堆男孩衣服與用品中顯得十分有趣。

這個大家庭住在一棟有5個房間的獨棟房子，爸爸大衛是一名火車司機，兼職健身教練，夫妻兩表示，沒有想過擁有一個大家庭，但是他們很滿意現在的家庭情況。

（圖片翻攝自Alexis Brett臉書）