〈時評〉譴責巧取豪奪的地熱蟑螂

9月1日清晨6點左右，我接到我們與宜蘭大學的産學案、清水地熱9號井案場的值班人員的電話，說是我們發電廠區電燈閃爍、已經緊急關機。之後，我們在台北的中控中心、馬上分析儲存的發電資料，發覺在 6點2分，9號井當中的送電饋線紀錄到在三線裡面的一線，即ca線的電壓不穩。後來證實是三星地區路樹倒塌，導致電線拉斷。台電工程師前往搶修後已於9點40分恢復供電， 廠區的饋線電壓回穩且三相平衡、半小時後，大約10點 10分左右，我們的「TFT全流式渦輪發電機系統」已恢復運轉供電。

而同樣在清水地熱公園區，位於 250公尺外的清水公園21號井，工研院綠能所於今年三月份賣給結元公司的ORC系統，到當天中午為止還是警鈴大作、沒人理採，因為當天是星期天，工研院没人上班，以致於21號井的ORC未正常運作。換句話說，星期天的9月1日上午10點10分後，可能到9月2日星期一的中午，全台灣的地熱發電系統、就只有清水地熱公園9號井的產學案的TFT機組持續正常運轉發電。

9月2號接到宜大產學合作案的計畫主持人蔡教授的電話，縣政府已通知他，即將發公文要求、在清水地熱公園9號井的「TFT全流式地熱發電機組」的產學合作案，被要求將在一個月內撤離現場。並由清水地熱發電廠 ROT/ BOT案的得標廠商「宜元公司」接手。這令我非常納悶， 因為這個產學案，是由經濟部能源局補助的業界科專開始，前後已經有4年。而已，9號井也已經運轉了3年多，是目前台灣唯一套能夠長時間運轉發電的地熱發電廠，雖然目前的機組容量只有150 KW。然而，這得來不易的成果，竟然會因為一個我認為與「工研院綠能所地熱計畫主持人」有官商勾結的元公司、出面反對宜大的續約、以及宜蘭縣政府的出爾反爾，使得這些得來不易的成果、一夕之間化為烏有。是可忍孰不可忍!

今年2019年1月8日的《台灣英文週刋的時評》發表過一篇 「十大綠能假新聞之外的假新聞」， 在文章中我提到，2018年10月份，我收到一份來自工研院綠能所內部的檢舉函。在收到文件的時候即距今10個月前，其實我是看不懂文件中檢舉的内容。但是如今我們赫然發現，這檢舉函所寫的内容，正是目前在清水地熱21號井上面發生的情形。其原文如下：「 107年地熱計畫主持人、圖利財務狀況有問題的結元公司，簽訂少額經費合約，再以能源局計畫經費支應協助。年底要賣給結元的 300KW 的ORC機組，實為能源局多年來執行計畫下的財產。地熱計畫以低價賣給結元，後續再與以能源局地熱計畫協助結元運轉操作。計畫主持人與結元間有一定的默契關係」。

好一句「地熱計畫主持人與結元間有一定的默契關係」。而這個結元公司董事長林伯修、也與宜蘭政府工旅處的池騰聯副處長，有特定的默契關係。在這種狀況之下、縣政府擴大清水地熱電廠 ROT/BOT案的解釋，在今年的1月18日，將原先不在發電使用的8之1地號土地、租給宜元公司，而宜元公司再直接交給股東「結元公司」使用。這樣結元公司就取得21號井、並且以低價將工研院綠能所這10年來接受能源局補助，研發出的250KW的ORC地熱發電機組賣給結元公司，並由該公司與台電簽署售電合約(PPA)。這樣結元公司一年就可以憑空多出1,000萬元的收入。

而且食髓知味的結元公司，也要將我們同樣在8之1地號上的清水9號井奪取走。而宜蘭縣政府竟然充分配合這些地熱蟑螂，實在是讓人覺得匪夷所思。

這三年來，我們産學合作案在清水地熱公園9號井的運作、完全配合宜蘭縣政府的要求。例如說，為了將我們發電後的尾水供給公園使用，我們耗費了數十萬元將機器架高，並且還建了一條250公尺的保溫不銹鋼管線，平常我們發電後的尾水、就供給公園區、作為泡腳及煮蛋用。而在2018年5月1日，在那份合約中，我們也有這樣的條文，發出來的電先給公園使用，剩餘的再賣給台電，且售電收入要給宜蘭縣政府4%，給宜大6%。事實上，我們給宜蘭縣政府的%數，比得標的宜元公司承諾的 %數還高，因為bot案只要求兩趴(2%)而已。