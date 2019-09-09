島嶼音樂季沖繩開唱　花東特色文化展出

（台灣英文新聞/劉怡均 綜合報導）島嶼音樂季已邁入第六年，為台灣與沖繩重要的音樂交流盛會，今年將帶領台灣東部特色音樂人及工藝品於沖繩進行音樂會及展覽，將於19日至27日展開系列活動。

2019島嶼音樂季（H.O.T. Islands Music Festival）由國立台東生活美學館舉辦，串聯黑潮生活圈的文化記憶，以一年在花蓮與臺東、一年在沖繩，互為基地、一期一會進行深度的文化交流，其英文的活動名稱也以這三大城市的英文首字為首，組成特別的「HOT」。

國立台東生活美學館館長李吉崇表示，台灣花東與日本沖繩擁有豐富的族群文化，兩地同屬黑潮文化圈，再加上氣候和自然環境極為相似，交通往來便利，近年來彼此互動頻繁，從文化交流、觀光、學術互訪和產業發展，都可以看見日漸緊密的趨勢，而『島嶼音樂季』已發展為台灣沖繩間最盛大的交流活動，也是文化部在花東地區的指標性活動。

今年音樂季以「溯古․彈新」為主軸，不僅規劃在台灣進行的音樂人共識會，還有在沖繩那霸市區進行的島嶼音樂會、島嶼工藝展、音樂人工作坊以及社區與文化體驗行程。

此外，島嶼工藝展將與沖繩縣立博物館美術館的特展共同展出，來自花蓮的新社香蕉絲工坊，台東的月桃部落-石山部落、小川工藝與獨樹依織的樹皮工藝品等共約55件展品。

將前往沖繩音樂會的花東音樂人，包含阿美族古謠吟唱傳奇郭英男之子所創立的蔣進興與第二代馬蘭吟唱隊、賽德克族創作歌手拉卡․巫茂、排灣族美聲歌手徹摩，以及新銳的創作樂團音原獻等。

本此將演出的沖繩音樂人，包括拉丁及搖滾曲風的Soluna與Shaolong To The Sky、結合沖繩古調與世界音樂的KACHIMBA IRIS與島の音Project、來自宮古島的知名歌手下地イサム，將以宮古島方言演唱自創的曲目。

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2019島嶼音樂季（影/Youtube）