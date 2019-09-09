U18中華隊險勝美國　睽違9年奪隊史第3冠

（台灣英文新聞／體育組 綜合報導）U18世界盃棒球賽昨（8）日冠軍戰以2比1擊敗美國、奪隊史第3冠，這是繼1983年、2010年後，再度拿下U18世界盃冠軍，球員開心流淚，總教練周宗志期許球員未來不斷鞭策自己前進。

綜合中央社報導，這次中華代表隊由國內選拔賽玉山盃青棒賽冠軍隊穀保家商青棒隊取得中華組訓權，從中華藍白戰觀察球員表現選材，後赴日本移地訓練，再回到台灣繼續集訓，前後集訓約2個月，除了跟中職二軍打交流賽，也在出發前與此次力拚5連霸的美國隊打交流賽，積極備戰、力拚重返榮耀。

此次比賽在韓國釜山機張郡舉行，中華隊在台與美交流賽戰績1勝2敗，正式賽預賽以1比8不敵美國，到了冠軍戰中華、美國再碰頭，中華隊先發投手余謙首局被敲出安打，但馬上回穩，4局2人出局後再被敲出安打，關鍵時刻飆出三振，余謙投到7局1人出局後被敲出安打，三振抓到第2個出局數後退場，由林昱珉接手中繼，三振解危，沒有釀成失分危機。

中華隊投手群表現亮眼，王順和、羅暐捷攻守有表現，王順和5局率先敲出三壘打，帶起球隊攻勢，林子崴補上安打，送回球隊第1分，羅暐捷精彩守備、接殺可能形成長打的左外野飛球，8局敲出安打，送回球隊第2分。

中華隊一路領先，直到9局下半守備稍微有狀況，被美國隊追回1分，最後順利拿下冠軍，球員開心衝上場歡呼之餘，壓力釋放、也激動流下眼淚；余謙拿下大會最有價值球員（MVP）、王順和獲選明星球員最佳三壘手獎。

中華隊總教練周宗志近3屆U18世界盃都沒有缺席，此次終於如願帶領台灣棒球攀上「世界最頂端」，他感謝每位教練團和球員的努力，也感謝棒協、母隊穀保家商全力支援；此外，中華棒球協會理事長辜仲諒更頒發新台幣200萬元獎金給中華青棒隊以資表揚。