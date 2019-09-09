移民署懶人包 僑外生輕鬆完成居留證線上申辦

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）今（09）日就是各大專院校的開學日，為了避免每年各校僑外生耗時耗力至各地移民署服務站排隊申辦新學期的在臺就學居留證，移民署已建置「外國與外僑學生線上申辦系統」，僑外生申請居留證不用親臨排隊，申請居留證臨櫃申請須10天下證，網路申辦只要5天，能以「網路代替馬路」，方便又迅速。

移民署臺北市服務站主任蘇慧雯表示，僑外生線上系統在假日也可使用，24小時無休，若有使用問題可在週一至週五上午8點半至下午5點半撥打移民署客服專線02-27967162詢問，或洽移民署各縣市服務站電話諮詢，移民署臺北市服務站也特別製作懶人包，歡迎各大專院校及僑外生多加利用。

在臺就學的僑外生人數約有9萬8千人，最近開學前夕，移民署各服務站僑外生申辦案件激增，以移民署臺北市服務站為例，單日由2百至3百件，爆增近3倍約8百餘件，開學前一周，每天大廳擠滿人潮，平均等候時間為2小時以上。

為簡化僑生、外籍學生臨櫃申辦居留證作業流程，移民署推動僑外生線上申辦系統，提供外國籍學生(含僑生)以網際網路線上申辦外僑居留證，外國籍學生可自行至該署系統註冊帳號並申請外僑居留證、延期、變更登記或資料異動等功能，無需學校先於系統匯入學生資料之功能，另原本由學校代申請功能，仍予保留以服務同學。

國立政治大學於開學前輔導僑外生線上進行申辦，該校國際合作處專員張訓銘表示，他在移民署臺北市服務站人員的協助下，學會如何線上申辦僑外生居留證，免排隊即可輕鬆領到所屬的100多張證。今年移民署線上系統優化讓學生也可以自行線上申請，帶給校方及學生更多的便利性，很多僑外生說「輕鬆完成，真讚」。

移民署「外國與外僑學生線上申辦系統」懶人包。