韓國瑜改穿白襯衫出席新北造勢大會　提4大理念向黑韓產業宣戰

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）國民黨總統參選人韓國瑜今（8)日晚身穿白襯衫現身新北造勢大會，向黑韓產業鏈正式宣戰；他並提出捍衛中華民國、熱愛中華文化、堅持自由民主，以及莫忘世上苦人多等4大理念，要求支持者認同。

韓國瑜晚上在新北市三重區的幸福水漾公園舉辦「2020新北出發」萬人大造勢，雖然韓國瑜目前民調下滑，頻頻發生失言風波，又面臨鴻海創辦人郭台銘可能參選分裂國民黨的情況。但從全台各地趕來的韓粉，仍將晚會現場擠爆。主辦單位指出，今天現場湧入超過35萬人。不過東道主新北市長侯友宜以行程早已排滿為由，並未出席。

中央社報導，韓國瑜約在晚間8時40分來到現場，與前總統馬英九、國民黨主席吳敦義、前國民黨主席洪秀柱一同登場。身穿國旗圖騰上衣，手持國旗的韓粉，在台上主持人的帶領下，高喊「韓國瑜凍蒜」、「總統好」的口號。韓國瑜同時在現場演唱樂團茄子蛋的歌曲「浪子回頭」，帶動全場氣氛。

一向愛穿藍襯衫的韓國瑜，今天改穿白襯衫。他在致詞時表示，因為他在故鄉新北市被抹黑得太嚴重，所以他說，「你越黑，我就穿得越白」。要讓黑韓產業鏈、特定的名嘴、媒體變成全世界的笑柄。

另外，韓國瑜也在現場提出他的四個理念，分別是捍衛中華民國、熱愛中華文化、堅持自由民主，以及莫忘世上苦人多。他說，2020年是中華民國的生死保衛戰，如果國民黨輸掉，民進黨繼續執政，中華民國就有可能亡國。

針對香港的反送中事件，韓國瑜也指出，香港民眾為了追求自由民主在流血，但民進黨卻藉由香港反送中在補血，堅持自由民主、保護中華民國主權是發自內心的，怎麼能靠香港民眾流血來增加自己的選票。他也期待，香港政府傾聽民意，並堅定支持香港追求自由民主。

台北市議員徐巧芯稍晚在臉書表示，原本今天的站台規畫是吳敦義、馬英九上台演講的時候，韓國瑜都在旁邊，時間預計是今晚的19時20分，這件事情經過雙方的再三確認。但不知是否韓國瑜有耽擱，遲遲沒出現。

她說，等了一小時後馬英九只好上台發表演講，沒想到韓國瑜在此時到場，台下韓粉開始鼓噪要馬下台。馬說「我還沒講完」，卻被主持人打斷，中斷了演講，她強調。馬英九盡可能把他的「團結」展現出來，真的很不希望他被誤解、被噓下台，因此澄清事情的始末。