捷報！世界青年暨青少年拔河賽　中華隊再添1金1銅

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）中華拔河代表隊今天(8日)在愛爾蘭舉行的世界青年暨青少年拔河錦標賽錦標組，青年女子500公斤組、以及青年男子600公斤組分別獲得金牌、銅牌。

中央社8日報導，中華隊這次在世界青年暨青少年拔河錦標賽5日、6日的公開組賽事，總計奪得4金、3銀、2銅，昨天(7日)重頭戲錦標組首日賽事，在青少男560公斤組、青少女480公斤組連拿2面銀牌。

錦標組今天進入最後一天賽事，中華隊先是在青年男子600公斤組鍍銅，接著在青年女子500公斤組進帳這次錦標組首面金牌。後續青少混合520公斤組，仍有奪牌機會。

至於稍早的賽事，根據中央社7日報導指出，中華隊在上週四5日的公開組賽事，拿下2金、1銀、1銅。6日公開組賽程同樣大有斬獲，景美師大聯隊以及以國體大為主的代表隊，在青年女子500公斤組，一舉包辦金牌和銀牌。

景美師大聯隊並在女子560公斤組，再拿下1金，由壽山高中跟景美女中為主所組成的代表隊，參加青少混合520公斤組，則摘下銅牌。

國體大這次同樣籌組聯隊，參加困難度較高的青年男子600公斤項目，最終不敵德國，收下銀牌。中華民國拔河運動協會秘書長卓耀鵬表示，原先預估代表隊成績落點約第3、4名，「他們真的很拚，打到冠軍賽」。

卓耀鵬指出，台灣在拔河室外賽男子組項目，一直無法突破，而2021年世界運動會將在美國伯明罕舉行，已經將場地改成室外，但室外賽難度又比室內高，室內賽講求腳力與腰力，室外賽還需考量手力和身體的旋轉力。

6日公開組賽事。(圖/拔河協會官方臉書)