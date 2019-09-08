登陸前幾秒失聯　印度登月計劃失敗告終

（台灣英文新聞/李昱德 綜合外電報導) 印度研製的太空船「月船二號」(Chandrayaan-2)在一個月前升空，並在8月20日成功進入月球軌道，不過本應在印度時間週六(7日)降落在月球表面的太空船，卻在預定降落時間前幾秒跟後方監測的太空中心失去了信號，這似乎代表印度的月球任務「再度」失敗了。

工作人員形容，最後的15分鐘就是地獄般的15分鐘，職員們都一直待在自己控制室中的崗位上，緊盯著螢幕看，在歷經最困難的降落階段後，控制室中提早爆出了歡呼，未料在最後幾秒卻失去了太空船信號，現階段，官方還沒有釋出關於任務失敗的任何解釋。

印度太空研究組織主席席溫(音譯，Kailasavadivoo Sivan）指出，太空船的整個降落流程完全正常，將徹底分析數據後再作評論，一同觀看任務情況的印度總理莫迪(Narendra Modi)則勉勵所有工作人員要更加的勇敢，在此之前所有的嘗試都不是隨便的小事，要大家不要灰心。

席溫說，這次的太空任務複雜程度在印度歷史上前所未見，在失聯的太空艙中載有重達27公斤的器材，一旦成功降落就可以用以分析月球表面物質，尤其在印度挑戰的是人類從未實際探險過的月球南極，搜集的數據將意義重大。

如果印度成功登上月球，不只能成為第四個在月球上進行「軟登陸」(soft landing)的國家，還可以讓民眾對於國家感到自豪，不過印度這次的太空任務已經受到世界足夠的矚目，除了太空計劃首次由女性領導外，那就是它實在是太便宜了，就連復仇者聯盟：終局之戰的拍攝經費都比他多上整整兩倍(3.56億美元)。

事實上，印度的太空計畫總是比其他國家便宜好幾倍，2014年印度的火星任務經費只有7400萬美元，大概只有美國火星大氣與揮發物演化任務(MAVEN)的10%。