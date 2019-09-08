新北中和屈公病連環爆　福南里70歲阿嬤中標

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）疾病管制署公布新北市中和區本土屈公病新增1例確定病例，為70餘歲女性，先前有到國強嶺步道健行習慣，研判與之前公布的3名個案為同一群聚。

疾管署表示，新北市屈公病個案為中和區福南里70多歲女性，近期未出國，8月28日出現發燒、關節骨頭痛、噁心嘔吐、腹瀉等症狀，曾多次就醫皆未被診斷出原因，於9月5日再度至醫院就醫， 6日經檢驗確診，個案目前住院中，接觸者均無疑似症狀。

個案平時活動地以住家為主，潛伏期間曾多次至國強嶺步道，由於國強嶺部分步道及周邊環境已於8月30日起列為管制區域，研判於管制前與先前公布之屈公病個案共同於該區域內活動而感染，為該群聚第4例確定病例。

今年截至目前，我國共69例屈公病病例，其中5例為本土病例，均居住新北市(中和區4例、土城區1例)；另境外移入病例64例，感染國家以緬甸44例最多，今年境外移入病例數為自2007年10月列入法定傳染病以來歷年最高。

疾管署再次呼籲，民眾如有如有發燒、頭痛、噁心、出疹及關節痛等疑似症狀應儘速就醫，並告知旅遊活動史等。另外，國外曾有新生兒與合併慢性疾病患者因感染屈公病引發嚴重併發症如腦脊髓膜炎與死亡，因此提醒家中有新生兒、65歲以上長者、高血壓、糖尿病或心血管疾病患者等重症高危險群應特別留意。