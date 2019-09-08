【反送中】 港人遊行到美國領事館籲通過人權法案　盼川普「解放香港」

（台灣英文新聞/國際組 綜合外電報導）香港「反送中」示威進入第14週，今天(8日)又有最新發展，數以百計港人齊聚市中心，準備遊行到美國領事館前，要求美國總統川普「解放香港」。

美國兩黨議員將致力加速推動「香港人權與民主法案」(Hong Kong Human Rights and Democracy Act），有香港網友8日下午在中環遮打花園舉行「香港人權與民主祈禱會」，之後遊行至美國駐港總領事館，要求通過該項法案。

參加遊行者有部分高舉寫著「Free Hong Kong」的標語和美國國旗，亦有出席集會人士留在遮打花園祈禱、唱詩歌。

綜合中央社與香港媒體報導，按照預定流程，今日下午1時半至6時半，民眾在中環遮打花園舉行祈禱會，主辦單位並會在現場收集香港人權與民主宣言聯署至2時半，隨後自發以流水式，經花園道往下亞厘畢道巴士站公眾活動區，向美國駐港總領事館遞交請願信，訴求為「拯救香港 通過法案」。

報導指出，「香港人權與民主祈禱會」遊行，下午2時許由中環遮打花園出發，遊行隊伍陸續抵達美國駐港澳總領事館，在紅棉路附近的警員一度舉黑旗。

示威民眾向美國駐港澳總領事館的職員遞交請願信，職員離開時並未回應傳媒提問，部分聚集的市民其後陸續按照規劃路線離開現場。

中央社報導，昨(7日)晚示威活動再傳暴力之後，群眾今天揮舞美國國旗和標語牌遊行，呼籲請美國幫助香港，警方則在一旁戒備。

美國國防部長艾斯培（Mark Esper，如下圖）昨(7)日促請中國政府對香港問題保持克制。

他在法國巴黎做出上述呼籲之際，港警昨晚連續第2晚對旺角群眾施放催淚瓦斯。

香港民眾8日下午發起的遊行，正是為了支持美國國會通過香港人權及民主法案。若法案通過，將授權美國強化其國內法「香港政策法」的運用空間，以對香港或中國施壓。

「香港人權與民主法案」由美國共和黨籍聯邦參議員盧比歐（Marco Rubio）和民主黨籍參議員卡定（Ben Cardin）等跨黨派議員共同連署提案。美國聯邦參議院民主黨領袖表示，這將是民主黨參議員在國會開議期間推動的優先要務之一。

香港01報導，《香港人權與民主法案》是2014年香港「雨傘運動」後期，由美國民主及共和兩黨議員提出，目的是要求美國政府更新1992年訂立的《香港政策法》（Hong Kong Policy Act），以及監察香港地區的人權和政制發展。

在2015年香港「銅鑼灣書店」前店長林榮基失蹤，以及2016年香港部分立法會議員遭取消資格等事件後，美國共和黨參議員盧比歐（Marco Rubio）和科頓（Tom Cotton）於2017年再度提出訂立該法案，要求北京政府貫徹「一國兩制」賦予香港的高度自治。

法案提到，假如香港有記者或某書店職員被監控、綁架、拘留或強迫認罪，以及其他壓制基本自由的行動，美國總統可以「點名」有關負責人。被點名者將被禁止進入美國，以及被撤銷相關護照和其他入境文件；美國總統亦可凍結他們在美的資產。

1992年美國通過的《香港政策法》是國內法，承認香港在國際上和中國有不同待遇，其中包括視香港為「獨立關稅區」。

若美國不再根據「香港政策法」區分香港與中國，不再視香港擁有特殊地位，除了香港特區護照優於中國護照的入境條件、美國敏感技術入口外，美國也可能不再承認香港的特殊金融地位。

這將使香港信貸評級下調，導致香港公私營企業貸款成本飆升，香港國際金融中心地位也將受到動搖。

美國國防部長艾斯培（Mark Esper），昨在法國促請中國政府對香港問題保持克制。美聯社