「解憂人生雜貨店」響應世界動物日　舒壓藝術佇立剝皮寮

（台灣英文新聞/劉怡均 採訪報導）剝皮寮歷史街區裡出現「解憂人生雜貨店」裝置藝術展，其為響應國際世界動物日，展出建築師邱文傑以及黃惠美所操刀設計的巨型創作，並舉辦系列講座透過不同角度呼籲「愛護動物及尊重生命」重要性，展覽自即日起展至18日。

「解憂人生雜貨店」裝置藝術展由大大小小行創股份有限公司，以及財團法人流浪動物之家基今會共同主辦，透過藝術替生命發聲，兩件主展品邀請到建築師邱文傑以及黃惠美操刀，此互動式裝置邀請觀眾一同進到裝置裡坐著談心，或是彎腰經過取得導覽手冊，十分有趣，且如此當代的創作選訂於古色古香的剝皮寮歷史街區展出，更別具意義。



經過邱文傑作品時，需要低頭彎腰前進（圖/台灣英文新聞）

建築師邱文傑曾以「新竹之心」、「921地震博物館」及「台北那條通」獲得多項建築大獎，這次以「解憂」為題，設計一顆巨型白球進駐挑高的空間。邱文傑表示，人與動物的關係像是一顆不斷充氣的皮球，過度充氣會破，而有極限的空間也無法容納無限擴張的皮球，兩者間存在微妙的關係。

邱文傑說明，此設計傳達動物節育的必要，在有限的資源裡，人與動物必須維持在一個和諧的數量相對關係，絕育能有效降低可能持續產生的流浪動物數量，也能維持人與動物共同生活品質。



黃惠美作品「家」為沈浸式創作，邀請大家一同進入裝置好好享受（圖/台灣英文新聞）

另外，以「家」為出發點的黃惠美建築師，曾獲德國IF設計獎，這次他設計一大片竹林迷宮，中間突起碩大透明布罩呼應主題「家」，而其作品歡迎觀眾進入裡面坐著，體驗舒服的空間且可見到不同的風景。

黃惠美提及，作品內部曲折的小徑，如同你我回家的路，也是動物回家的途徑，由空而降的帳篷是人類在大地上建構的庇護所，人類最初的「家」是巴舍拉所說的日夢與靈魂紮根的搖籃。

該展除了藝術裝置，主辦單位也舉辦系列精彩的座談會，今（8）日登場的主講人為黃惠美與阮慶岳，以「從建築談生命的愛」為題和大家暢談家中毛小孩的趣事及作品理念，同為建築師的兩人，都有著一顆愛護動物的善心，也讓他們設計出來的作品充滿溫度。

接下來，「影像與生命」座談會邀請到Noe行動組織及Emt急難應變團隊隊長李火山， 以及真心人設計工作室負責人藍漢光對談，將於14日下午2點到4點剝皮寮歷史街區演藝廳登場。

此外，活動也發起「守護地球動物，簽署尊重生命公約」連署活動，呼籲大家在線上或現場簽署尊重生命公約，讓「愛護動物」不再只是口號，而能實際落實到日常生活。



現場照片（圖/台灣英文新聞）



阮慶岳及黃惠美對談（圖/台灣英文新聞）



創意十足的瓶子打開後，也可見鼓舞人心的小紙條（圖/台灣英文新聞）