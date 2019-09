寒舍艾麗酒店 LA FARFALLA義式餐廳推出【食究義典】全新料理

寒舍集團西餐廚藝總監主廚Giorgio Pappalardo說:「義大利人花很多時間在餐桌上」,呼應靴子國的玩笑話,一起吃過飯的人就是朋友!因為義大利人喜歡去超市或市場採買當令食材與新鮮海鮮,然後再變化出一道道家常菜,通常吃一頓飯要花三個小時,他們懂得享受、嫻熟飲食,而分享美好食物是義大利人表達情感最熱情的方式。

寒舍艾麗酒店即日起La Farfalla餐廳全面升級,義籍主廚Giorgio Pappalardo攜手專業廚藝團隊,強調"fine food"的概念,以創「義」市集的方式繽紛呈現,將中島廚房華麗變身為網紅超市,四大展示區規劃為豐富現流海鮮、義式冷肉起司、開胃小料理與主廚製麵區,嚴選琳瑯滿目的新鮮食材,以道地傳統料理手法,詮釋義國佳餚的迷人魅力,變化出「傳統家常菜」、「霸氣海鮮百匯」與「派對分享美食」。

全新設計的菜單除了可以單點NT$280起之外,更推出商業午餐NT$980起、假日雙人午間套餐NT$1,280起與四人分享餐每位NT$1,980起,提供賓客耳目一新的嶄新體驗,亦滿足多元的消費需求。

知名導演Martin Scorsese曾說:”If your mother cooks Italian food, why should you go to a restaurant?”描繪出義大利人喜歡在家一同品嚐家常料理、分享新鮮食材與派對料理的飲食文化。La Farfalla餐廳義大利家常菜首推金黃酥香的米蘭式盤克夏豬排, 芝麻葉, 香甜番茄、傳統手工麵條搭配整顆起司輪佩科里諾羊乳酪燉鴨醬手工寬帶麵與威尼斯必吃海虎蝦青豆墨魚醬義大利麵;以當天現流海鮮變化出每日精選海鮮冷盤讓味蕾輕鬆出航,與濃郁富口感的櫛瓜蟹肉番茄燉飯;豪華派對美食適合三五好友一同分享,主推霸氣炭烤特製每日精選海陸拼盤與派對中好吃又好拿的義式小料理Cicchetti,如布拉塔起司, 炭烤蔬菜, 黑松露、古拉泰勒火腿, 無花果, 蘆筍塔。另外,行動版的甜點珠寶盒甜點車,重現義、法傳統桌邊服務精神及盤飾文化,為饗宴尾聲增添甜蜜驚喜!