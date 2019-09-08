中颱「法西」今稍晚直撲日本　長榮、華航8-9日部分航班異動

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）中度颱風「法西」今(8日)稍晚將直撲日本，恐為東京帶來「歷史性」的強風豪雨，當局提醒民眾嚴防大浪、土石流與洪水。

中央社報導，受颱風「法西」影響，長榮航空及中華航空，今明兩天(8-9日)部分飛日本航班，延後起飛。

長榮航空宣布:

今天(8日)台北松山-東京羽田BR190延至明天(9日)上午8時30分起飛

明天(9日)東京羽田-台北松山BR189延至明天下午1時40分起飛。

華航方面:

今天(8日) CI106桃園-東京（成田）、CI222松山-東京（羽田）延遲起飛

明天(9日) CI107東京（成田）-桃園、CI223東京（羽田）-松山也延遲起飛。

長榮及華航提醒搭機或接機旅客，注意最新航班異動，相關資訊可至航空公司網站查詢。

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中央社引述日本氣象廳表示，「法西」挾帶時速最高216公里的強風，預料深夜抵達東京附近沿岸地區，影響直到明晨。

氣象廳聲明說：「敬請全面警戒強風和巨浪，並提防土石流、洪水與溪水暴漲。」氣象廳官員告訴記者，可能出現「歷史性」的風雨。

「法西」還沒登陸，交通運輸已受影響，部分新幹線列車和渡輪取消。

東海旅客鐵道公司（Central Japan Railway Company, JR東海）表示，已取消50班往返東京與中西部城市的新幹線，東京灣渡輪也已停駛。

日本媒體報導，今(8)日稍晚將有約30個航班停飛，神奈川縣部分沿岸公路也已因颱風封閉。

今天上午10時（台北時間上午9時）法西位處東京南方八丈島附近，以每小時30公里的速度朝西北前進，海域已出現大浪。

強颱柯羅莎8月中挾帶強風豪雨重創西日本，造成1死。8月底的豪雨也造成西日本淹大水，3人死亡。