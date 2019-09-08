台人紐約入聯大遊行「UN for Taiwan」 數百人參與聲勢浩大

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）美東台灣社群7日在紐約曼哈頓舉辦年度遊行，向國際傳達台灣不應被排除在聯合國之外。活動共同發起人吳丞峻表示，今年與往年路線不同，期盼吸引更多目光，爭取更多認同台灣入聯理念的新世代加入。

綜合中央社報導，第74屆聯合國大會17日在紐約總部開議前，大紐約與周邊地區台灣社群發起年度入聯遊行，這場年度遊行已有27年歷史，隨著老一輩退居二線，Keep Taiwan Free接手承辦，目前骨幹都是30歲左右的新血。

吳丞峻日前在紐約華僑文教服務中心舉辦的說明會表示，今年活動集結多方力量，希望面對強權打壓的不同團體、國家與種族都能聚在一起發聲，包括香港、西藏與維吾爾族人，「只要認同台灣主權、尊嚴和民主國家發展制度，我們都歡迎他們一起來走」。

到了7日活動當天，遊行參與者中午齊聚鄰近紐約大學的阿斯托廣場（Astor Place），集會一小時後展開遊行，走向曼哈頓中城西側的中國駐紐約總領事館，全程約4.8公里。

遊行隊伍從阿斯托廣場行經聯合廣場（Union Square）、帝國大廈、時報廣場等人氣鼎盛的地點，高呼Keep Taiwan Free、UN for Taiwan等口號，不少紐約客鼓掌叫好，替遊行者打氣。

遊行約2小時後抵達終點，參與者在中國駐紐約總領事館對街以演講、呼喊口號等方式，抗議中國打壓台灣、香港、西藏及新疆。主辦單位估計，今年約500人上街替台灣發聲。

駐紐約辦事處長徐儷文表示，聯合國標榜包容與普遍性，卻丟下台灣，台灣2300萬人民不該被聯合國體系排除在外。聯合國致力實現永續發展目標（SDGs），台灣希望參與並發揮建設性作用，友邦都知道台灣是值得信賴的夥伴。

友邦馬紹爾駐聯合國常任代表卡布亞（Amatlain Elizabeth Kabua）說，台灣不該遭邊緣化，台灣2300萬人民是聯合國大家庭一部分，就應該加入聯合國大家庭。

台灣聯合國協進會理事長蔡明憲率領入聯宣達團10多人參與遊行，友台立場鮮明的前美國副總統錢尼國安顧問葉望輝（Stephen Yates）也共襄盛舉。

這場年度遊行有27年歷史，今年與往年最大不同就是路線改變，不再途經曼哈頓中城東側的聯合國總部。主辦單位期盼吸引更多目光，爭取愈來愈多認同台灣入聯理念的新世代加入。

吳丞峻表示，今年有很多年輕人參與，是過去耕耘3、4年希望看到的成果，希望藉這些活動協助台裔美籍第二代尋找對台灣的認同感。變更遊行路線也期盼增加曝光率，讓更多國家的人知道台灣，進而支持台灣。