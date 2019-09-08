陳明文300萬案引熱議　美國前眾院議長亦曾因分次提領鉅款遭判刑

（台灣英文新聞／政治組 綜合整理）民進黨立委陳明文300萬掉錢案持續發酵，引發外界質疑該筆款項是否有政治獻金、洗錢、贈與等嫌疑；其實，美國也有類似案件可供借鏡。美國前眾院議長哈斯特（Dennis Hastert）因多次分拆提領巨款，並利用法律漏洞規避申報，最後以金融詐欺罪遭判刑。

風傳媒報導，哈斯特從2010年6月到2012年2月期間從銀行提款15次，每次都是5萬美元的鉅款。2012年4月，銀行行員要求他解釋提款用途，因為大筆金額交易必須報告，之後哈斯特改為提領低於1萬美元的現款，共提款106次。

2014年12月美國聯邦調查局著手偵辦哈斯特不尋常的銀行交易，哈斯特接受調查時蓄意隱瞞並試圖誤導偵辦方向，因此被檢方以規避申報法規、結構性提取大筆現金，欺騙聯邦調查人員將其起訴，最終以金融詐欺罪被判15個月徒刑。

而近日在國內鬧得沸沸揚揚的陳明文300萬掉錢案，雖然陳明文的兒子陳政廷宣稱，這筆錢是陳明文給他要在菲律賓開設珍珠奶茶店創業，陳明文的律師陳澤嘉亦出面說明，這筆錢是家屬從銀行分10多次提款，且金錢來源正常，但此番解釋仍引起社會議論。

台灣嘉義地方檢察署6日表示，已依報紙報導剪報分他字案，將朝涉違反洗錢防制法及財產來源不明等方向調查。