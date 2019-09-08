[台灣總統大選] 郭台銘：我有意願參選總統

（台灣英文新聞 / 柯錸 綜合報導）【更新時間：(GMT+8) 2019/09/08 01:38】
郭台銘的【練肖話】
[郭台銘：我有意願參選總統]
鴻海創辦人郭台銘9月7日，在台北與日本媒體記者會面時指出，「爭取連任的蔡英文總統，所領導的民進黨政府與中國大陸完全沒有溝通渠道，給台灣帶來了風險。」郭台銘表示，「他可通過在大陸的事業與中國政府保持溝通渠道，可以構築與大陸的信賴關係。」
郭台銘並說：「中國與台灣是『兩個獨立的政治實體』，（中國方面）相信我不會走台獨路線，他們何必還要發動攻擊(台灣)？中國自己已經有很多問題，美中貿易戰、新疆、香港等問題。只要不推動獨立，台灣不會成為中國的優先處理事項。」
郭台銘在記者會中表達強烈參選總統的意願，並表示，他是「知日派」，他是3位參選人（郭、蔡、韓）當中，最了解日本的」。
蔡英文的【練肖話】
[守住台灣的民主自由就是『撑香港』]
9月7日，蔡英文總統在演講時表示，香港過去很長一段時間是亞洲最自由的市場，但最近的狀況讓很多人擔憂香港民主的未來發展；要「撐香港」，最好的方式就是「守住台灣的民主自由。」蔡英文說：「只要我當總統，一定會守住台灣的主權，守住民主自由的生活方式。」
[不冒進、不挑釁、不退讓]
中國國民黨主席吳敦義，近來極力抨擊蔡英文總統的兩岸政策，並說「蔡英文是最大咖的中共代理人」。9月7日蔡英文表示，吳敦義若不是有偏見就是有政治操作意圖。蔡英文說：「我的兩岸政策很清楚，盡力維持台海和平、穩定現狀，希望對國際上區域和平穩定有所貢獻。我們處理兩岸政策，秉持以下幾個原則，第一是不冒進、第二是不挑釁、第三是不會輕易退讓。」
韓國瑜的【練肖話】
[日本學者沒遲到而是我早到]
9月6日，高雄市長韓國瑜安排會面日本學者；由於高雄市政府聯絡人疏忽而使得日本學者遲到，韓國瑜竟然向媒體說「今天我沒有遲到，我等了日本人25分鐘，我不介意」，這樣的說法讓日本學者感到「難以理解」，也引發各界撻伐。最後，韓國瑜解釋與澄清，「日本學者沒遲到，是我為了謹慎尊重提早到」。