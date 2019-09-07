蔡英文：撐香港就是守護台灣民主自由

（台灣英文新聞／政治組 台北報導）總統蔡英文今日表示，現在許多人呼籲要「撐香港」，而她認為台灣撐香港最好的方式，就是「守護好我們自己的民主自由。」

蔡總統今日赴台中出席競選連任的「全國青商後援會成立大會」，包括民主進步黨主席卓榮泰、立法院長蘇嘉全、立法院副院長蔡其昌、交通部長林佳龍，以及民進黨提名或合作的立委參選人皆出席活動。

蔡總統在致詞時提及香港現況，表示過去很長一段時間，香港是亞洲最自由的市場，但最近發生的狀況，卻讓很多人擔憂香港的未來，現在許多人都呼籲要「撐香港」，而她認為台灣撐香港最好的方式，就是「守護好我們自己的民主自由。」

蔡總統接著強調，「這場選舉將會決定台灣的未來」，要團結所有保台灣的力量，團結中華民國派、台灣派、中華民國台灣派，一起守住得來不易的民主與自由，「只要蔡英文當總統一定會守護我們的主權。」

蔡總統也指出，執政三年多來國際情勢變化不小，在詭譎多變的情勢中，政府仍維持台灣整體穩定，經濟穩定成長，稅收也增加，而經濟成長率今年更預料將是亞洲四小龍之首。

蔡總統提及，政府利用政策增加內需，也引來歷史上最高規模的台商回流，並透過水電、用地、稅務及融資優惠，提供中小企業更好的投資環境，「台灣今年是投資大爆發的一年，以現今的投資能量，經濟會強而力的成長，政府在經濟不敢懈怠，三年有成拿出成續，給大家檢驗，也經得起檢驗，會愈做愈好，替台灣人帶來辛福。」