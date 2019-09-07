松菸古蹟吸外國旅客　當代實驗新展看不完

（台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導）台北知名景點松山文創園區，前身為極富盛名的製菸工廠，保留原有特色建築，在松山文創園區總監陳玉秀的積極推動下，搖身成為文創重地，現在不僅成為休閒逛街的好去處，也深受外國旅客歡迎，近期更是推出秋分市集、荒物聲響裝置展等活動，適合各年齡層參觀。

松山文創園區位於台北市信義區，前身為「台灣總督府專賣局松山菸草工場」，也是第一座專業的捲菸廠，早期在規劃時使用「工業村」概念，考量生產動線，也加入員工福祉與需求，可見具日式分離派建築風格的辦公廳舍、大跨距高透光長廊的製菸工廠等市定古蹟，及多處歷史建物及特色建築等空間。

如今，松山文創園區定期推出有趣的藝術展覽以及活動，並時常展出國內外藝術家作品，提供創作者豐富的交流機會，園區內的松菸小賣所也販售具有台灣特色的食品，除了致力耕耘藝術文化領域也促進台灣觀光，我們一起來看看園區內的特色景點吧！

特色建築​​​



生態池（圖/松山文創園區）

身為台灣第一座的捲煙場，其「製菸工廠」在當初為負責處理菸葉、捲菸、包菸的場所，「長壽」、「新樂園」等老牌香菸都在此誕生。工廠為特殊長廊式無隔間建築，1F是多樑柱設計，用以支撐2F放置機械產生的重量，而當時已有節能減碳的概念，因此採用大量窗櫺增加採光。

目前，製菸工廠東向區域為「松菸小賣所」、「松菸風格店家」，可見松菸精選的文創商品；2F則有「松菸創作者工廠」、「LAB創意實驗室」、「多功能展演廳」、「台灣創意設計中心」、「藝趣空間」等。

值得一提的是，曾經藉由鍋爐燃燒重油，提供菸廠使用動力的「鍋爐房」，高聳的煙囪曾是台北市的地標，與現今的地標台北101遙遙相望，形成古今相呼應的畫面。



巴洛克花園（圖/松山文創園區）

此外，松菸十分吸引旅客朝聖的還有「巴洛克花園」及「生態池」，「巴洛克花園」整體採幾何設計，混合中西文化元素，十分華麗，噴水池為少見的三層水盤的香檳塔式設計，並肩負調節水氣與消防功能，綠意盎然；大面積的「生態池」被稱為台北的綠寶石，當初為了消防目而設置，若有空坐在該區的椅子上，遙望池面放鬆、冥想或閱讀，實在是很享受。

關於「巴洛克花園」也流傳著一則有趣的小傳說，該傳聞指出，佇立在花園裡的人型雕像，是以過去菸廠女工的形象而創作，十分有趣。

松菸小賣所



主題展覽（圖/松山文創園區）



松菸推出梅子氣泡飲（圖/松山文創園區）

小賣所結合文創商品展售平台、展示主題區及輕食咖啡休憩區，並融合了以保留許多松山菸廠時期老物件的「松菸一日」專區，每年進行策展選品評選，提供入選文創品牌商品展售機會，並帶領多家品牌前往國際展售。

另外，不定期規劃主題展覽，加強更多不同領域交流串連的可能，形塑「共好」品牌精神；以松菸人文、建築、生態特色，開發自有品牌紀念品；以輔導育成方式，協助新創品牌上架，接受市場測試。

松菸風格店家



松菸風格店家不定期舉辦工作坊等活動（圖/松山文創園區）

在商業空間中融入「前店後廠」、「微型市集」、「松菸製造」等多元概念，經過2年的營運觀察與測試，未來松菸風格店家除了維持「前店後廠」、「微型市集」、「松菸製造」三大主軸核心，將開始著重於主題展區的規劃、快閃活動與不定期假日現場工作坊，透過具有話題性的有趣內容吸引更多的民眾前來，凝聚松菸風格店家各品牌，同時又能展現出各自特色。

松菸創作者工廠



創作者聚集於此互相交流（圖/松山文創園區）

將原本從事菸業製造廠房轉型為文化職人創意空間，提供個人、小型、中型等創作者、文創業者及設計師一應俱全的空間、設備及展示等資源，打造為台北市全新的文創人才匯聚基地。

其中，18家進駐品牌包含產品設計、珠寶設計、藝術設計服務、服裝設計、蟬絲金工等，像是生物事設計工作室、Originovelty、本質 Essence Design&Craft、自由人藝術公寓等。

為了能讓來自各領域的文創新秀在此展現創意，於創作者的公共空間中，也規劃了「自由廣場」及「共創空間」，創作者可在此舉辦發表會、創意講座、工作坊或商務洽談，機具設備間則有木工、金工、陶藝、紡織及綜合類別等專業機具提供創作者使用，並舉辦相關工作坊，開放民眾預約體驗。

當期展覽

松菸秋分逛市集



（圖/松山文創園區）

有別於一般戶外市集長條式的陳列，連續三年在北向製菸工廠，以聚落的方式舉行，每周的主題市集與合作單位，選擇以自己的方式與文化進行連結。

此次，活動中可見集合台灣、日本兩地精彩選物的「島作」市集，將於9月6日至8日登場；「新銳桌遊博覽會」則將於9月13日至15日舉行；跨越時空茶美學的「台北茶之市」，將可於9月20日至22日感受職人們的創作及魅力。

翻牆 Scale The Wall ─ Bluerider ART 2019 年度實驗特展



Marck木箱體驗（圖/Bluerider ART）

Bluerider ART 將攜手五位國際藝術家，在為期五天的年度實驗性特展中，帶來一場充滿驚奇、挑戰、前衞的國際當代藝術盛宴！由 Bluerider ART 策劃贊助，以「翻越畫廊白牆、創新觀看方式」為主旨的年度實驗性特展，ㄏ，分別為瑞士錄像雕塑藝術家 Marck、美國銀針筆藝術家 Carol Prusa 、德國光影裝置藝術家 Christiane Grimm，透過藝術家們提出計劃構想、Bluerider ART 團隊執行，經過長時間來回討論，展示現地製作的計劃，將於18日至22日多功能展演廳登場。

同根聲（Initial Resonance）｜荒物聲響裝置展 2



作品照片（圖/松山文創園區）

「地衣荒物」與「融聲創意」運用生活道具結合科技，透過互動網頁連動聲音裝置，將舊時物件重新轉化成為獨一無二的敲擊樂器，延伸空間與材質自身的共鳴。觀眾通過行動裝置掃描 QR CODE 開啟介面來進行互動，使具象與抽象的聲響因共振填滿空間。物件與聲音在整個場域中層層交織，就像是一場群體記憶的聚合，自即日起於藝異空間展至10月20日。

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