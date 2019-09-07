狙擊香港金融 「完美風暴」正成形

對於國際評級機構惠譽降低香港的長期信貸評級，有分析指出，連同香港當前面對的政治困局等，一場狙擊香港（金融）的完美風暴正在慢慢形成。

頭條日報今天刊登署名文章，指香港受到中國和美國貿易戰和反對修訂逃犯條例風波所觸發的暴力示威衝擊之際，惠譽又把香港長期信貸評級由AA+下調至AA，展望為負面

文章表示，這次惠譽直接調低香港的評級，而且展望也是負面，意味著如果情況轉壞，會再調低評級。

文章指香港的危機還在後頭，又引述一位了解1997年亞洲金融風暴的退休高官說，香港如今的狀況，正逐漸類似當年外界狙擊香港（外匯股市）的狀況。

據分析，這種類似性反映在幾方面，一是香港資產泡沫高漲，包括房地產價格處於高位，以及恒生指數仍相對較高；二是區內貨幣弱勢，港幣也偏高，存在被狙擊的誘因。

三是難以控制的政治風險。文章指出，在殖民地時代，香港受英國蔭庇，美資狙擊香港時會有所顧忌，美國政府也會約束美國的大鱷。

但香港主權轉移後，美資對沖基金便可以肆無忌憚地大舉襲港；香港現時的政治風險更高，內憂外患，中美因貿易戰而交惡，美資襲擊香港更不會客氣。

另外，街頭暴力示威揮之不散，政治不穩定已經令資金有撤離香港的傾向。

文章表示，綜合上述幾個因素，一場狙擊香港的完美風暴正在慢慢形成，而相關退休高官也擔心香港財政會急速轉壞。