9/30前 新北最大自助饗宴晚餐雙優惠開跑

板橋凱撒自六月由朋派自助餐廳及卡拉拉義式餐廳聯合推出「泰美饗宴」以來造成排隊熱潮，為了體恤銀髮饕客們，即日起至9/30止朋派自助饗宴週一至週四晚餐時段祭出敬老優惠，凡年滿60歲以上年長者可攜帶一名親友用餐，即享有第二人半價優惠NT$480起計費(原價NT$800*5折+原價10%服務費)，讓長輩吃得開心，省得也開心。不只照顧銀髮客群，不分平假日饕客們皆可於晚餐時段以NT$200+10%加價二選一優惠，可選擇焗烤生蠔九顆或經典白酒兩杯二擇一，把握夏天的尾巴，享受微醺時刻，晚餐時段每位NT$880即可盡情饗食新北澎湃雙Buffet！優惠詳情請洽(02)8964-3983。

「朋派自助餐廳」六大美食區：「開胃菜與沙拉冷檯區」供應多款特製冷菜及各式新鮮蔬果，如現拌泰式青木瓜沙拉、炸蛋沙拉、泰式涼拌魚皮等。「現作鐵板/煲仔/主食區」除了提供凱撒經典牛肉麵、海鮮粥、鮮蛤湯、現煎骰子牛等，另外再加上酸辣海鮮湯供選擇。「精選熟食熱鍋區」以泰北椒麻雞、綠咖哩雞、蔬食咖哩、泰式檸檬蒸魚、泰式鮮茄、蝦醬空心菜等輪番上陣。

「鮮美時令海鮮區」則是維持熟客喜愛的當季螃蟹、白蝦、淡菜、現切生魚片、現作手捲及日式冷菜等東方經典料理。「甜點飲品歡樂吧」入廳即見的異國甜食天堂，現烤蘋果酥、焦糖布蕾、鮮果奶酪、特製風味巧克力、各式冷熱飲品、莫凡彼與泰國明果頂級冰淇淋、椰奶甜糯米等任君挑選。「卡拉拉－道地義國美食區」同樣維持供應經典義式開胃菜、番茄起士羅勒、義大利千層洋芋、義式蕃茄烤魚、白酒黑貽貝、現作手工披薩及現炒義大利麵等。平日午餐每位NT$588、平日晚餐及假日每位NT$880。