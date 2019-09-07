加中摩擦持續 中國批加拿大為美國「火中取栗」

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）加拿大與中國齟齬不斷，為了抗議中國禁止其油菜籽進口，加國6日正式向世貿組織（WTO）提出異議，雙邊關係持續探底。

路透報導，自去年加拿大在美國要求下以詐欺罪嫌逮捕華為（Huawei）財務長孟晚舟後，加中關係便急轉直下。今年3月，中國以油菜籽有蟲為由，禁止加國相關產品進口。加拿大協商未果，決定將此事提交WTO調解。依照程序，兩國代表須於30日內會面討論，若談判失敗，可要求WTO仲裁。

中國是加拿大油菜籽重要出口市場，2018年，近四成產品輸往中國，貿易額達210億美元。在北京杯葛下，今夏加國油菜籽銷售受阻，存量激增，來到史上最高，不得不展開油菜救援行動。此前中國已封殺加國豬肉與牛肉製品。

兩國鬧得不可開交，中國先前以竊取國家機密為由，關押兩名加拿大籍人士，顯然是為了報復孟晚舟事件。美聯社指出，加國總理杜魯道（Justin Trudeau）5日砲轟中國，「以任意拘留方式遂其政治目標」，實非國際社會所能接受的行徑。

中國也不是省油的燈，外交部發言人耿爽翌日立刻重砲回擊，指杜魯道的言論純屬「顛倒黑白、倒打一耙」。他痛批加拿大為了取悦美國，任意扣押沒有違反加拿大法律的第三國公民，「自甘為美國火中取栗」，炮製了孟晚舟事件，這難道是加方辦事的規則嗎？