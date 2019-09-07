亞馬遜有救了？ 南美七國簽雨林保護協議

（台灣英文新聞 / 李昱德 綜合報導）亞馬遜雨林火災議題持續發酵，在全球呼籲下，保護雨林一事終於有新的進展。在一場哥倫比亞的高峰會上，與雨林關係密切的七個南美洲國家簽訂了協議，宣示將對亞馬遜流域提供更多的保護。

包括玻利維亞、巴西、哥倫比亞、厄瓜多、蓋亞那、秘魯和蘇利南在內的七個南美國家，簽訂協議指出，將會建立一套災害應變機制，並對雨林區域進行衛星監控。除此之外，他們也同意會在該區域重新造林，除增加教育宣導力度外，也會重視在地原住民的角色。

哥倫比亞總統馬奎斯（Iván Duque Márquez）指出，這次的會面將作為七國總統在雨林議題上協調的機制，畢竟雨林應是七國共有之寶藏。秘魯總統畢斯卡拉（Martín Vizcarra）則說，從這次會議後，雨林保育將不再只單靠一國的「善意」。

在此之前，總面積有60%位於巴西的亞馬遜雨林，今年已爆發了超過8萬起火警，數量與頻率都遠遠超過歷年。巴西極右派總統波索納洛（Jair Bolsonaro）受到國內外嚴厲抨擊，認為他未能保護好重要的生態瑰寶。

波索納洛雖然本來強硬回擊，但最後就連巴西國內的肉品出口龍頭和農業團體也召開會談，要求停止亞馬遜公有土地上過度伐林的問題，並呼籲政府儘速採取行動。許多國際大企業則宣布停止與會破壞雨林的巴西產業進行貿易，迫使他最後放低姿態與國際妥協。