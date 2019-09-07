「老頑童」管管精選詩畫展　童趣幽默具東方哲學

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）「老頑童」詩人管管於安德昇藝術舉行個人畫展，精選多幅搭配詩詞的畫作展出，其充滿幽默童趣的創作，讓人看了會心一笑，也將生命力注入寧靜的展間，今（7）日下午則為管管90大壽派對，展覽將至15日止。

詩人管管本名管運龍，耕耘文化界已多年，除了寫詩，也擅長繪畫、演戲、寫散文，共出版詩與散文16本，曾獲「香港現代文學美術協會」詩首獎、「中國現代詩」首獎等，創作不輟。

此次，「管管詩畫精選展」中可見多件大幅作品，已於大安區靜謐巷弄內的安德昇藝術登場，部分繪畫作品搭配個人詩詞創作，不失東方哲學且帶有一絲禪味，讓畫面變得更有意義，也使得作品值得細細品味。



管管創作「房子」（圖/安德昇藝廊）

其中，名為「房子」的創作，使用棉紙、墨及壓克力顏料，搭配上文字「那間，住過元朝、住過明朝、住過清朝、住過民國，的房子，如今住了一房子的，草，也好，住了一房子的草」，風格明亮的繪畫讓主題不沈重，甚至呈現一縷雲淡風清的灑脫。

有著一顆赤子之心的管管，即將於今日迎接90歲大壽，更將於下午三點在安德昇藝術和粉絲一起歡慶這特別的一天。安德昇藝術是畫廊同時也是間拍賣行，甫展出藝人「小鬼」黃鴻升創作，若來到這空間，印入眼簾的迎賓鎮館之寶則為奈良美智作品，十分具有份量，更多資訊請前往網站查訊。



現場照片（圖/安德昇藝廊）



「青蛙嫁女」（圖/安德昇藝廊）