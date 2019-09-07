梅克爾率商務團訪中 促對話解決香港問題

（台灣英文新聞 / 李昱德 綜合報導）德國總理梅克爾正訪問北京，隨行的還有大批包括德國福斯（Volkswagen）、安聯人壽（Allianz）和德意志銀行（Deutsche Bank）等大公司的商業代表團。在外界質疑的聲浪下，梅克爾在與國務院總理李克強會面完後，還是就香港問題表達了看法。

事實上，在這個敏感時期，能進入梅克爾和李克強會面場合進行採訪的媒體數量十分有限，法新社和部分駐點中國的外媒都不得其門而入，德國記者協會（German Federation of Journalists）因而批評，這次的會面是一場「外交鬧劇」。

記者協會質疑，難道北京認為與梅克爾同行的德國記者僅僅是總理的「弄臣」，無論丟給他們什麼東西都不會懷疑，還會老老實實地照著報導嗎？北京當局則回應，跟著梅克爾的記者太多了，導致「空間不夠」，無法接納這麼多記者。

面對外國重量級領導人訪中，香港的示威者自然是不會錯過這個機會，自決派社運人士黃之鋒在梅克爾抵達前一天與一些夥伴發表了公開信。藉由與梅克爾出身於共產東德的經驗類比，希望她能公開對香港局面說幾句話，同時也對德國提出警告，由於中國頻繁破壞國際法和承諾，與中國做生意是「一件危險的事」。

雖然沒有發表明確言論，梅克爾指出，她有與中國領導人討論香港衝突和人權問題，並明確表示香港人的權利、自由應獲得保障，所有的問題都應透過對話解決，且應竭力避免暴力，這就是德國的立場。