全球最理想居住地台灣奪冠　醫療、生活品質高於平均

（台灣英文新聞/生活組 台北綜合報導）2019全球最理想居住國家台灣奪冠，尤其是醫療品質以及國人友善程度，更讓外國人好感度大升。

國際全球人士旅外網站近日公布2019年全球最理想居住國家調查結果，共有超過2萬名訪者，根據生活品質、工作、財務、家庭生活等項目評比，台灣從64個國家中脫穎而出，睽違兩年奪下第一。

中央社報導，在旅外人士眼中，台灣傲視所有其他國家的優點是醫療可負擔度，高達89%的受訪者感到滿意，遠高於全球平均滿意度55%。台灣的醫療品質也受讚賞，滿意度達92%，全球平均則為65%。

此外，台灣的生活品質是一大優點，在所有國家中排名第3，僅次於葡萄牙和西班牙。高達96%的受訪者滿意在台灣的個人安全，全球平均則是81%；相較全球平均59%，78%受訪者同意適應台灣生活不難，88%受訪者感覺台灣人普遍友善，遠高於全球平均的68%。

InterNations創辦人暨共同執行長齊克（Malte Zeeck）表示，「台灣在我們過去幾年調查中一直表現非常優異。說到台灣的強項，沒有其他國家在醫療品質和醫療可負擔程度上表現更好，從台灣列入調查以來一向如此。」

今年排名前10的國家依序是：

1.台灣

2.越南

3.葡萄牙

4.墨西哥

5.西班牙

6.新加坡

7.巴林

8.厄瓜多

9.馬來西亞

10.捷克