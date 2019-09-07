[台灣總統大選] 韓國瑜：日本學者沒遲到而是我早到

（台灣英文新聞 / 柯錸 綜合報導）【更新時間：(GMT+8) 2019/09/07 00:42】
郭台銘的【練肖話】
[國家治理在『興利除弊』與『知易行難』]
9月6日深夜，鴻海創辦人郭台銘在臉書表示，「一個國家的治理，最重要就是要『興利除弊』，提供公平可競爭的社會基礎，並且對弱勢者提供照顧」。郭董並表示，「知易行難」，就是長年由傳統政客把持政治對台灣造成的困境。
郭董在臉書中也語重心長地表示：就算我不是總統，過去數十年來，我對慈善及弱勢的照顧捐款在亞洲僅次於香港的李嘉誠先生，因為我知道『人生並不公平』，『錢只有用在對的地方 才能發揮它的價值』。」最後，郭董以爭取國家總統的制高點，表示說；「對中國大陸而言，鴻海是增加出口，提供當地平均超過80萬工作機會的外資企業，這和要依靠中國大陸政府的內需型企業完全不同。我已辭去鴻海董事長，未來財產信託後，相關的疑慮會減到最低。」
韓國瑜的【練肖話】
[日本學者沒遲到而是我早到]
9月6日，高雄市長韓國瑜安排會面日本學者；由於高雄市政府聯絡人疏忽而使得日本學者遲到，韓國瑜竟然向媒體說「今天我沒有遲到，我等了日本人25分鐘，我不介意」，這樣的說法讓日本學者感到「難以理解」，也引發各界撻伐。最後，韓國瑜解釋與澄清，「日本學者沒遲到，是我為了謹慎尊重提早到」。
柯文哲的【練肖話】
[該道歉就道歉]
台北市長柯文哲日前接受媒體訪問時，表示名模林志玲懷孕，因此遭受外界諸多批評；9月5日柯文哲接受媒體採訪時表示，當時是根據閱讀網路新聞印象而回答，「該道歉就道歉」，並且承認自己的性平教育「不及格」，會改進。