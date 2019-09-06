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郭台銘臉書：國家治理，首重『興利除弊』並應『知易行難』

郭台銘說：我已辭去鴻海董事長，未來財產信託後，相關的疑慮會減到最低

By 柯錸, 台灣英文新聞－編輯
2019/09/06 23:13

（台灣英文新聞 / 柯錸 編輯報導）今(6)日深夜，鴻海創辦人郭台銘在臉書表示，「一個國家的治理，最重要就是要『興利除弊』，提供公平可競爭的社會基礎，並且對弱勢者提供照顧」。郭董並表示，「知易行難」，就是長年由傳統政客把持政治對台灣造成的困境。

郭董在臉書語重心長地表示：就算我不是總統，過去數十年來，我對慈善及弱勢的照顧捐款在亞洲僅次於香港的李嘉誠先生，因為我知道『人生並不公平』，『錢只有用在對的地方 才能發揮它的價值』。」

臉書最後，郭董以爭取國家總統的制高點，表示說；「對中國大陸而言，鴻海是增加出口，提供當地平均超過80萬工作機會的外資企業，這和要依靠中國大陸政府的內需型企業完全不同。我已辭去鴻海董事長，未來財產信託後，相關的疑慮會減到最低。」

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郭台銘

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