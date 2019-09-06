中秋趣味慶團圓 山形閣「作伙來賞月」

「中秋賞月吃月餅」就是一種幸福溫度的分享。山形閣即日起至2019/09/30推出「中秋慶團圓」住宿優惠，連續兩晚入住標準雙人房一泊一食NT$9,999起，加人加價只要NT$1,600/每晚(7歲以上)，立即升等至豪華雙床房，快邀請家人好友一同團聚山形閣，感受中秋佳節溫馨寧瀞氛圍。中秋連假期間更舉辦「賞月、剝柚子、說故事活動」，讓吃月餅成為一種藝術風雅的生活享受；現場還有中秋「博餅」趣味活動，只要在中秋月圓擲出好彩頭，就能讓您來年的鴻運高照、心想事成。

中秋三天連假自9/13(五)-9/15(日)每晚上8:30~9:30，山形閣與您一起在秋風送爽的戶外礁溪地景廣場泡腳話家常、述說有關中秋的故事與典故，一邊品茶吃月餅、剝柚子，一邊欣賞明月，歡迎各位大小朋友一同共享。

此外，山形閣延續中國閩南的傳統習俗，帶您一起大玩「博中秋」，將於每日定時舉辦「博餅」趣味活動，邀請住客同歡博感情，現場談笑聲融入骰子與碗公碰撞的清脆聲響，鏗鏗鏘鏘好不熱鬧‧【「博餅」源於鄭成功營中大將洪旭為穩定留守廈門的官兵軍心，發明「博狀元餅遊戲」，在廈門、泉州、金門等地流傳，相傳「博餅」有如「預卜」，可以預測當年的考運及未來一年的運勢，大家都希望以博得「狀元」為目標，期待預約來年順心如意。】

趁著中秋連假，好好犒賞平時辛苦工作的自己和家人，到礁溪度過一次不一樣的美妙中秋夜，專寵為您的服務就在山形閣。訂房訂餐服務專線：03-9872323，相關訊息請上官網查詢。