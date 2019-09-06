亞馬遜雨林受災 H&M拒買巴西皮革

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）亞馬遜雨林慘遭野火肆虐，巴西成眾矢之的，各界起而撻伐，時尚產業也加入了聲討行列。全球第二大服飾品牌、知名瑞典快速時尚龍頭H&M，5日宣布暫停向巴西進口皮革製品，抗議該國救災不力。

路透報導，上週已有多家赫赫有名的服飾廠商與鞋業，停止向法國購買皮革，包括Timberland、Vans與North Face等。H&M在聲明中指出，亞馬遜野火燎原，與牛隻畜牧業息息相關，為此決定暫緩自巴西進口皮革，直至該國能確保皮革產業不再對雨林造成危害。

亞馬遜雨林今年火災格外嚴重，災情之劇是2010年來首見。一般認為與巴西大肆焚林、將空出的土地供畜牧業發展有關。身為世界之肺，雨林受災引發國際關注，然而與美國總統川普同為環境懷疑論者的巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro），卻未致力拯救亞馬遜於危難，甚至拒絕G7工業國的資助，使得抗議與施壓聲浪紛至沓來。

根據巴西鞣革產業中心（Center for the Brazilian Tanning Industry），該國2018年牛皮出口值達14.4億美元，主要外銷美國、中國與義大利。美聯社報導，H&M的拒買舉措，主要是為了表達一種態度，畢竟其從巴西進口皮革數量有限，不致對其產線造成衝擊。該品牌也已逐年減少動物材料，皮革產品多半採用人造皮。