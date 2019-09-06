新北屈公病群聚再增一例　個案又居住在中和區

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）疾管署今（6）日公布新北市又再新增1例本土屈公病病例，由於其住家與中和區前兩名個案住家相近，平日也常去國強嶺菜園，研判為同一起群聚。

疾管署表示，該個案為居住中和區內南里60多歲女性，近期未出國，2日因眼眶臉部腫脹至診所就醫，於 3日出現發燒、頭痛、噁心嘔吐症狀至醫院就醫，醫院於4日通報屈公病，同日個案出現結膜炎及手關節腫脹疼痛，經檢驗確診；目前個案症狀已改善在家休養，同住家人無疑似症狀。

疾管署表示，個案平時活動地以住家、國強嶺菜園及景福里和平黃昏市場為主，由於其住家與中和區前兩名個案住家相近，且發病前經常至國強嶺菜園活動，研判其於國強嶺步道周邊感染的可能性較高，為同一起群聚。

今年截至目前，我國共66例屈公病病例，其中4例為本土病例，均居住新北市(中和區3例、土城區1例)；另境外移入病例62例，為自2007年10月列入法定傳染病以來歷年最高，感染國家為緬甸42例、泰國10例、馬爾地夫5例、印尼2例，菲律賓、馬來西亞及印度各1例。7月迄今新增境外移入病例數達55例，感染國家以緬甸最多。



疾管署指出，人類遭到受屈公病病毒感染的蚊子叮咬後2到12天才會發病，典型症狀包括發燒、皮疹、關節痛或關節炎，其中特別是手腳的小關節、手腕和腳踝，在關節活動時會感覺嚴重疼痛，約一成患者會出現慢性關節疼痛，其他症狀包括頭痛、結膜充血、輕微畏光、淋巴結腫大、腸胃不適、出血徵象等。

另外，國外曾有新生兒與合併慢性疾病患者因感染屈公病引發嚴重併發症如腦脊髓膜炎與死亡，因此提醒家中有新生兒、65歲以上長者、高血壓、糖尿病或心血管疾病患者等重症高危險群應特別留意。