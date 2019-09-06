新北市國教輔導團員授證暨資深優良團員表揚典禮

新北市教育局今(6)日於秀朗國小辦理「 108學年度團員授證暨資深優良團員表揚典禮」， 感謝團員為108新課綱上路前的整備努力， 並由局長張明文親自為622位團員授證， 其中更有20位服務超過十年的資深優良團員。

教育局張明文局長表示，新北因應108新課綱上路， 國教輔導團專任輔導員透過每學期辦理之「 課程教學領導人課堂教學研究工作坊」持續增能， 並公開發表素養導向教學案例研討及彈性學習課程規劃設計， 108學年度將聚焦於「素養導向的教學與評量實踐」， 為本市各國中小樹立教學創新標竿。

新北市國教輔導團設置國中及國小各1所中心學校， 今年新加入新住民語文輔導小組，共計29個輔導小組， 含21組學習領域及8組教育議題輔導小組， 另與教保輔導團共同辦理授證儀式，參與團員共621位。

國教輔導團需要轉化教育部及教育局教育政策， 提供學校專業支持與協作，如分區輔導、到校輔導、 分區研究社群及全市領域召集人研習等， 每個輔導小組皆由該領域專長的校長擔任正、副召集人， 規劃團務發展及團員增能活動，此外， 也邀請優秀的退休校長及教師擔任研究員， 支援團員們的教學與專業發展， 108學年度共計142位校長加入，較107學年度新增8位。

新店國小校長許德田在輔導團資歷已累積23年， 從團員到領域召集人，不僅資歷完整， 領導國小數學輔導小組不斷朝專業精進邁進， 是今年輔導團最為資深的獲獎者，並榮獲教育部「 108年度校長領導卓越獎」。 昌福國小呂聰賢老師投入國小資訊輔導小組已達16年， 不僅本身同時擔任GOOGLE華人認證講師， 另創作了117本電腦教科書，並在YouTube上分享逾2, 670部電腦教學影片，榮獲108年教育部師鐸獎的殊榮。

新北市政府教育局國教輔導團員是新北各領域課程與教學上的「 coach教師」，近年的教學實踐中累積許多有效的教學課例， 107學年度共研發139例素養導向教學案例(國小101例、 國中38例)， 其中原住民語輔導小組蔡雲珍團員設計原民生學習族語的桌上遊戲， 獲得2019親子天下教育創新100之殊榮; 客家語輔導小組研發之教案2例，榮登國教署「 十二年國教新課綱本土語文教學多元策略實踐」研討會發表教案。 相關教學案例均上傳於國教輔導團網站(https:// ceag.ntpc.edu.tw/)，歡迎老師下載使用。