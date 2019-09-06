新北市長侯友宜於5日下午18時出席在淡水海關碼頭舉行「立穩根基，共創未來：AI T@40—1979年後美台關係展」開幕茶會， 由國立臺北藝術大學南北管樂團帶來精采表演拉開序幕， 民眾透過參觀展覽回顧美國在臺協會過去四十年與臺灣建立深厚友誼 和夥伴關係，並展望AIT與臺灣再創未來。

市長侯友宜致詞時特別感謝美國在臺協會， 在文化交流上多次將優秀的音樂團體帶到新北市， 讓市民朋友可以享受高水準的美國文化活動外，也表示， 新北市位於臺北首都圈同時也是臺灣最大城市，基礎設施完善、 交通便捷且人力資源充沛，是經貿與文化重鎮外， 成為永續發展的宜居城市也是市府團隊不變的施政目標， 歡迎美國企業到新北市投資，新北絕對供周到的服務與資源協助， 其中座落在新北市的Google 臺灣新園區即是最代表。此外，侯市長強調， 新北市的國際交流一直都秉持發揮軟實力外交拓展國際關係的態度， 除了能透過城市外交輔助正式外交的限制， 未來新北也會持續以城市的靈活角色，積極參與國際性事務， 在國際社會的連結過程中絕不會缺席。

新北市自升格前開始，即與許多國家、城市保持密切關係與往來， 不僅與美國俄亥俄州瑞奇蘭郡、佛羅里達州邁阿密戴德郡、 俄亥俄州辛辛那提市、加州洛杉磯郡、 馬里蘭州巴爾的摩郡締結為姊妹市，亦積極推動國際交流、 打造新北市為友善經商環境及宜居城市之國際基地。 尤其在文化交流方面， 新北市政府與美國在臺協會屢次共同主辦音樂會，例如2015年、 2017年陸續合作舉辦「卡洛琳‧馬拉凱訪台演唱會」、「 強納森‧史凱爾斯鋼鼓樂團」，藉由公開音樂會和交流活動， 讓臺灣人更了解美國豐富的音樂作品和多元文化， 希望未來新北市與美方於國際經貿、 教育文化能有更密切往來和合作交流。

美國在台協會處長酈英傑致詞時表示，1979年， 美國國會通過了《台灣關係法》，並成立美國在台協會。 在這次展覽中，美國在台協會準備了許多文件、文物、訪談資料、 數百張照片，希望透過擴增實境和虛擬實境的影像來告訴大家，過去 40年來，AIT在推動美台關係方面所扮演的角色。

美國在台協會說，展覽呈現了自從1979年以來， 美台雙邊深刻且廣泛的各種互動與往來。 今年特別在每個月份設置了主題月，而九月正是AIT@40的「 教育月」，象徵著台灣與美國之間密切的教育合作， 美國在台協會跟天下雜誌教育基金會於2013年4月合作成立『 數位行動美國資料中心』並設立數位行動車，車上除配置書架， 並提供學生與社區居民美國知名作家名著， 及淺顯易讀的英語圖書繪本等，也將配備大尺寸液晶螢幕，iPad ，觸控電腦等設備，希望以行動車的行動力， 打破傳統固定資料中心的思維，以更具彈性以及效益的做法， 來服務偏遠地區有資訊需求的一般民眾，並創造更多學習機會。 近期也將到新北市三峽有木國小做巡迴展出。另外，AIT和台灣共 同推出了一個新計畫，叫作「人才循環大聯盟」， 希望藉此促進更多美台之間的學術與專業人才交流。