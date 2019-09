2019年FIA臺灣衍生性商品市場發展研討會

2019年第6屆FIA臺灣衍生性商品市場發展研討會於9月5日 下午隆重召開,由臺灣期貨交易所(期交所)及美國期貨業協會( FIA)聯合假寒舍艾麗酒店舉行。本次結合臺灣、美國、德國、 日本、香港及新加坡等地交易所及業界代表,探討「聚焦區域、 佈局全球」(Regional Focus, Global Strategy)及「小型化/自然人成為下一波市場主流?」( Is Retail the Next Big Trend?),有來自國內外交易所、期貨商、證券商、銀行、 投資顧問公司、基金公司及資訊公司等逾300位業界人士及投資人 參加,座無虛席。

金管會副主任委員張傳章於致詞指出,在變化多端金融巿場中, 期貨市場乃因應國際潮流及全球化挑戰不可或缺之一環。 為建構國際競爭力,期交所積極接軌國際之努力有目共睹, 從商品多元化到國際交流合作,成績斐然。 金管會將持續促進金融業發展,維持市場穩定,鼓勵發展金融創新, 以滿足市場對金融商品需求。期交所總經理黃炳鈞表示,期交所10 7年交易量創3億口歷史新高亮眼成績,其中夜盤交易成長及新商品 表現不凡,功不可沒。因此,期交所繼成功推出美國道瓊期貨後, 乘勝追擊,將於9月底上市那斯達克100指數期貨,成為美國本土 以外全球第一個掛牌該指數期貨之交易所;同日亦將掛牌成份股主要 為上櫃半導體及生技醫療業之富櫃 200 指數期貨,二商品提供交易人多元交易及避險選擇。

本次研討會各界菁英就亞洲市場持續看好、吸引全球焦點之關鍵、交 易所業務從傳統交易平臺走向資訊科技、歐美交易所如何提供客製化 服務並跨足亞洲市場、亞洲下一個明星商品,及市場結構將重新組合 等議題,從平臺提供者、市場參與者及仲介者等角度,分享經驗及看 法,與會者深感受益良多,給予本次研討會高度肯定, 並期待下一次再見。