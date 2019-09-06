2019年FIA臺灣衍生性商品市場發展研討會

2019年第6屆FIA臺灣衍生性商品市場發展研討會於9月5日 下午隆重召開，由臺灣期貨交易所(期交所)及美國期貨業協會( FIA)聯合假寒舍艾麗酒店舉行。本次結合臺灣、美國、德國、 日本、香港及新加坡等地交易所及業界代表，探討「聚焦區域、 佈局全球」(Regional Focus, Global Strategy)及「小型化/自然人成為下一波市場主流?」( Is Retail the Next Big Trend?)，有來自國內外交易所、期貨商、證券商、銀行、 投資顧問公司、基金公司及資訊公司等逾300位業界人士及投資人 參加，座無虛席。

金管會副主任委員張傳章於致詞指出，在變化多端金融巿場中， 期貨市場乃因應國際潮流及全球化挑戰不可或缺之一環。 為建構國際競爭力，期交所積極接軌國際之努力有目共睹， 從商品多元化到國際交流合作，成績斐然。 金管會將持續促進金融業發展，維持市場穩定，鼓勵發展金融創新， 以滿足市場對金融商品需求。期交所總經理黃炳鈞表示，期交所10 7年交易量創3億口歷史新高亮眼成績，其中夜盤交易成長及新商品 表現不凡，功不可沒。因此，期交所繼成功推出美國道瓊期貨後， 乘勝追擊，將於9月底上市那斯達克100指數期貨，成為美國本土 以外全球第一個掛牌該指數期貨之交易所；同日亦將掛牌成份股主要 為上櫃半導體及生技醫療業之富櫃 200 指數期貨，二商品提供交易人多元交易及避險選擇。

本次研討會各界菁英就亞洲市場持續看好、吸引全球焦點之關鍵、交 易所業務從傳統交易平臺走向資訊科技、歐美交易所如何提供客製化 服務並跨足亞洲市場、亞洲下一個明星商品，及市場結構將重新組合 等議題，從平臺提供者、市場參與者及仲介者等角度，分享經驗及看 法，與會者深感受益良多，給予本次研討會高度肯定， 並期待下一次再見。