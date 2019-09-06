梨農受災嚴重 富邦產險梨保險理賠金額近1,600萬元

富邦產險梨保險自104年推出， 歷年皆發揮了守護梨農收成的重要功能。今年(108)梨產區受寒 害及颱風豪雨影響損失嚴重，梨保險累計已理賠近1,600萬元， 近95%保戶獲得理賠，在10月底保期結束前， 理賠金額預計還會再增加。

梨為臺灣高經濟農產品之一，栽種期長且易受寒害與颱風的侵襲， 造成嫁接失敗與落果等損失。富邦產險自104年推出梨農作物保險 ，針對梨的生長特性規劃「梨穗寒害」與「颱風豪雨」兩種保障， 轉移農作物生長期與採收期可能面臨的損失風險。 由於是台灣首張農業保單，推出第一年僅有89張高接梨保單， 經過農委會及各地區農會的持續推廣，目前有效保單已突破300張 ，投保率由約1%提升至5%。

今年5月因大雨侵襲中台灣，台中市東勢氣象站測得單日雨量突破2 00毫米，梨產區農損嚴重， 經農業改良場及富邦產險理賠人員實地勘損後，總計理賠金額高達1 ,145萬元；加上年初各縣市寒害損失，結算至五月災損， 富邦梨農作物保險賠款已逼近1,600萬元，共近95%保戶獲得 理賠。因「颱風豪雨」梨險保期至10月底，近期災損仍陸續傳出， 預估今年度理賠金額將再創新高。

富邦產險表示，梨農作物保險由中央政府補助1/3保費， 部分地方政府亦補助1/3保費，農民最低僅需自付1/3保費即可 獲得完整保障，在不幸因天災造成損害時， 可以藉由政府天災救助與保險填補風險。

富邦產險長期關注社會需求，致力開發多元完整的保險商品， 運用正向的力量促進台灣社會永續穩定發展。 未來也將持續規劃各種類型的農業保險商品， 在面對極端氣候變化的衝擊下，給予農民全面且完善的保障。