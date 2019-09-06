愛地球、護環境 中華電信企業志工百人淨灘清出逾2500公斤垃圾

愛護地球、保護環境，大家一起來!中華電信近日在董事長謝繼茂帶 領下，上百位企業志工及眷屬， 利用假日進行北海岸麟山鼻岬角淨灘活動，一個上午清出超過2, 500公斤的海洋垃圾，有效重現台灣最北端美麗的海岸線， 協助永續生態環境。

中華電信董事長謝繼茂表示， 地球暖化造成許多地區出現海洋垃圾的問題，為鼓勵同仁走到戶外， 用最直接的方式表達對地球、這塊土地的愛，特別舉辦這次活動， 身體力行保護地球、愛護海灘、追求環境永續。 而淨灘除了還給海岸乾淨的空間，還能讓同仁曬曬太陽、 看看美麗的藍天、大海，並且紓活筋骨，收到健身的效果， 加上在淨灘後安排生態導覽內容，並歡迎同仁攜家帶眷同行， 可以是非常有意義的家庭活動，因此吸引逾百位的同仁及眷屬參與， 讓這個假期過得有意義且難忘。

中華電信力推「5I SDGs」倡議 多面相實踐企業社會責任

中華電信為有效串連聯合國永續發展目標(UN SDGs)，及履行我國「數位國家創新經濟發展方案（DIGI+ 方案）」的創新CSR行動，自2018年起力推「5I SDGs」倡議，致力推動「I科技」-推廣科技應用、「I幫盲」 -幫助視障朋友、「I分享」-提供志工服務、「I學習」- 關懷偏鄉學童、「I環保」­-淨灘環保節能等各項社會關懷， 這次「I環保」淨灘活動就是以綠色企業思維，發揮核心能力， 推動對環境友善、對地球永續的行動及服務。

2020年前 募集1,000人次企業志工 達到10,000小時服務時數

中華電信表示，公司2萬多位同仁中，許多人非常有熱情、愛心， 在全國各地積極參與各類型志工活動，為擴大5I SDGs永續倡議對社會的影響力，已規劃於2020年前， 募集1,000人次企業志工，全面投入CSR「5I SDGs」倡議行動，以達到10,000小時的志工服務時數， 用永續思維及核心能力，落實企業社會責任。

具體回應聯合國永續發展目標 採國際標準執行淨灘活動​​​​​​​

中華電信強調，為具體回應聯合國永續發展目標(SDGs) 第14項「減少海洋垃圾」的目標，避免海洋動物因誤食塑膠死亡， 及降低因塑膠廢棄物所造成的環境浩劫， 公司除已推行垃圾減量及減塑外， 這次淨灘活動還鼓勵全國各營運據點派員觀摩以利後續辦理， 同時響應並遵循「ICC國際淨灘行動守則」規範， 從事清淨活動內涵及進行成效統計，總計清出近百包、 逾2500公斤垃圾。

寓教於樂 淨灘後生態旅遊 兼顧環境生態學習​​​​​​​

此外，為讓淨灘活動有多元成效，特以寓教於樂方式規劃內容， 包括提醒企業志工及眷屬們自備環保筷、杯、碗、壺及手帕， 以不留下廢棄物的環保作為，讓環境永續知識及理念， 深植於每位參與人員的DNA、邀請健康管理師企業志工全程隨行， 具體落實對員工安全衛生的保障；以及提供參與志工「 麟山鼻岬角導覽」生態教育、 白沙灣遊客中心3D影片北海景觀教學等， 介紹環保知識及正確作法。

志工全國串連擴大社會影響力

未來為落實「縮短數位落差、落實環境永續、關懷弱勢族群」 的企業社會責任願景，中華電信將以各地營運處為圓心， 廣召退休及在職同仁，集結成為企業志工大隊， 串連公司資源與核心能力，善盡企業社會責任， 服務在地利害關係人，以「成為最有價值與最值得信賴的大鄰居」 為目標，用具體行動擴大我們對社會的影響力。